A kezdeményezés 2019-ben kezdődött, amikor dr. Bassam Ali főorvos ötletére első alkalommal hívtuk életre a művésztábort – fogalmazott az önkormányzatnak program bázisául szolgáló vendégházában tartott keddi sajtótájékoztatón Kónya István. Gyula alpolgármestere elmondta, az eseményt hagyományteremtő szándékkal, több cél mentén szervezik meg.

– Mindenképpen szerettük volna, ha olyan alkotók érkeznek városunkba, akik egyedi munkáikon és látásmódjukon keresztül betekintést engednek a saját, egészen különleges képi világukba – fogalmazott az alpolgármester.

– Természetesen emellett arra is törekszünk, hogy a tábor résztvevői és a gyulai művészek között találkozási lehetőséget teremtsünk, amely későbbi barátságok, esetleg közös munkák alapjául is szolgálhat. A koronavírus-járvány, a pandémia miatt sajnos 2019. után két év kimaradt, de most újra elkezdődött a munka a gyulai alkotótáborban.

Kónya István kiemelte, a művészek ezt a hetet Gyulán töltik, pénteken pedig megmutatják alkotásaikat a városban élőknek, az Almásy-kastély szürke termében nyílik majd meg a kiállításuk. A tárlat az Impresszió címet kapta, hiszen a bemutatott munkák számos technikával, számos képi ábrázolást, különféle formákat és érzésvilágot jelenítenek meg, más és más benyomást keltve ezzel az érdeklődőkben, a művészet iránt fogékony emberekben.