A távolugró futósáv mentén kialakított Kneipp-taposó-mezítlábas ösvényt is ekkor avatták fel, amelynek a kivitelezési munkáit Fekete Attila helyi vállalkozó végezte el.

Pap István Tibor polgármester az általános iskolai tanévnyitó után ellátogatott az óvodás és a bölcsődei csoportokhoz. Ott is volt ok az örömre. Mezőhegyes önkormányzata pályázatot nyert a volt cukorgyári óvoda-bölcsőde és az újtelepi óvoda épületeinek a felújítására, energiahatékonyabbá tételére. Verébné Sulyok Éva, a József Attila Általános Művelődési Központ vezetője tájékoztatta a polgármestert arról, hogy a fenntartói elvárásoknak megfelelően, a nyár folyamán rendhagyó szülői értekezleten tájékoztatták az érintett szülőket, hogy a beruházás alá vont ingatlanokba járó gyermekek más-más telephelyekre kerülnek át, s ott az ellátást továbbra is teljeskörűen megkapják.