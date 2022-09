Ennek részeként már hagyománynak számít a „Kígyósi Katicás Kovácsolós” elnevezésű rendezvényük, amelynek során az esemény megnevezésének megfelelően barátságokat kovácsolnak a régi és az újonnan diagnosztizált cukorbeteg gyermeket nevelő családok között. A sorstársi kapcsolatok nagyon sokat jelentenek, az érintettek érzik, hogy nincsenek egyedül, emellett az is nagyon lényeges, hogy tapasztalatokat cserélhetnek.

Az egész napos rendezvényen sokszínű programokkal várták a résztvevőket, de lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésre, valamint felhőtlen kikapcsolódásra is. Átadták az úgynevezett Diaboló Tarisznyát, amellyel a Békés megyében élő, főiskolai, egyetemi tanulmányokat kezdő diabéteszes fiataloknak nyújt anyagi segítséget az alapítvány.

A vasárnapi program a helyi pizzériában kezdődött, ahol arcfestés, csillámtetkó, műfüves foci, csocsó, új tagok avatása, a „Katica-avatás”, ebéd és beszélgetés egyaránt várta a résztvevőket. Az esemény második részét a szabadkígyósi kastély kertjében tartották. Itt felléptek a csorvási mazsorettek, műsort adott Pasenkó bohóc, volt interaktív terápiás kutya bemutató, exatlon családi verseny és szkander is.

Az alapítvány életében különlegesen fontos ez a nap azért is, mivel tisztújítást tartottak, és az esemény részeként bemutatták a szervezet kuratóriumának új tagjait is. Eszerint új tagként bekerült a kuratóriumba dr. Viberál Zsuzsanna és Jalek Norbert. Több tisztség nem változott, illetve több kuratóriumi tag is folytatja a munkát, így Kosznáné dr. Pule Ilona elnök, dr. H. Nagy Katalin elnökhelyettes és Lagziné Remeczki Andrea.