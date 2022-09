Dr. Varga Lajos polgármester ismertette a döntést: 2022-ben Dombegyházáért emlékérmet, elismerő oklevelet adományoz a képviselő-testület Molnár Lajosnénak a 42 éven át végzett egészségügyi szolgálatban töltött kimagasló munkájáért és közéleti tevékenységéért.

Eti, ahogy mindenki ismeri a faluban, 17 évesen lépte át az egészségház küszöbét és kezdett dolgozni az egészségügyi szakiskola elvégzése után. Családot alapított, megszületett fia, lánya, s közben képezte magát és nem utolsó sorban kiszolgált munkája sok évtizede alatt nyolc orvost. Megszerezte a szakápolói végzettséget, elvégezte az egészségügyi főiskolát is. Példás életút az övé, s közben vállalt közéleti feladatokat is: 2002-től önkormányzati képviselőként, jelenleg alpolgármesterként is szolgálja a dombegyháziakat.

A képviselő-testület döntése értelmében Dombegyházáért emlékérmet vehetett át idén Sztankovánszki Anna, akinek a 40 éven át végzett tanári, intézményvezetői szolgálatban eltöltött kimagasló munkájáért ítélték az elismerést.

A matematika és a fizika iránt már kisdiákként érdeklődő Anna tanulmányai során ráébredt: ez lehet az ő útja, ezért is választotta továbbtanulásként a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola matematika-fizika szakpárját. Diplomájával hazatért dolgozni. Újabb kihívások várták őt a fővárosban, az ott megszerezett tapasztalatokkal érkezett vissza a településre 1994-ben és lett az iskola igazgatóhelyettese, majd intézményvezetője. 2022 nyarán, a ballagáson köszönt el tanítványaitól, az oktatási intézménytől. Nyugdíjba vonult.