Hatvannál is többen nézelődtek, beszélgettek az ódon falak között, nézegették a paravánokon a múlt képi emlékeit. Hazatért Kanadából Valkovszki Pál is, ő most tért vissza először, hogy egykori iskoláját megnézze. Dr. Bagi László rögzítette minden pillanatát a találkozónak, hogy sok év múlva is felidézhessék majd. Balogh János 91 évesen volt a program legidősebb látogatója a 2022-es kiscsákói találkozón.