Májusban már írtunk a kisfiúról, akinek édesanyja akkor a Nazarov-műtét utáni intenzív fejlesztés reményében fordult az „Együtt a Kisangyalokkal” alapítványhoz és a nyilvánossághoz.

Levente édesanyját, Hegedűs Tímeát Solymáron értük utol, ahová fiát speciális, intenzív terápiára hordja két-három hetente. Örömmel újságolta, hogy a spanyolországi műtét hatalmas löketet adott Leventének, azóta szinte egy új világ nyílt meg előttük. A beavatkozás során bemetszéseket ejtettek Levente letapadt izomszalagjain, aminek következtében kis rések keletkeztek, amik később regenerálódtak és nyúltak.

– Enyhült a feszülés, a nyomás, a fájdalom, ami eddig nap mint nap kínozta Leventét. A cél most az, hogy a további terápiák segítségével állapota még élhetőbb, fájdalommentesebb legyen – sorolta Hegedűs Tímea, hozzátéve, nemrégiben epilepszia miatt kórházba kerültek, ami valamelyest visszavetette fia fejlődését, de a szakemberek minden héten megerősítik hitét, rácsodálkoznak, arra, mennyivel nyitottabb a fiú figyelme. Jobban befogadja az érzéseket, megérti és követi a feladatokat. Erejéhez mérten együttműködik, koncentrál.

– Ha fizikailag karban tudjuk tartani, mentálisan is nyit a külvilág felé, ami rengeteget számít. A beavatkozás óta sokat javult a csípője és egyenesedett a gerince is, speciális támasztékkal már szépen ül. Nőtt, sőt a súlya is gyarapodott – sorolta az édesanya, aki a solymári Borsóházas fejlesztés mellett itthon is heti két alkalommal hordja Vojta-terápiára Leventét. Tímea hangsúlyozta, a legfontosabb visszaigazolás számára az, hogy bár egyedül neveli fiát, sok jó érzésű ember segítségére számíthat.

– Közeleg Levi születésnapja, tizedik életéve betöltéséhez kapcsolódva Valach Róbert ötlete nyomán jótékonysági koncertet szervezünk. A szarvasi cégtulajdonos annak idején a közösségi oldalon keresztül értesült kisfiam állapotáról és nehéz helyzetünkről. Az ő nagylelkűségének köszönhető, hogy eljutottunk a spanyolországi műtétre, mert akkor, egyedülálló módon több mint 1 millió forintot adományozott a gyógykezelésre.

– Jómagam is négygyermekes édesapa vagyok, ha beteg kicsit látok, könny szökik a szemembe. A legnagyobb áldás az, ha szeretteink egészségesek. Kökény Attila a barátom, több jótékonysági kezdeményezésük volt már. A Levente megsegítésére szervezett koncertre is azonnal igent mondott. Reménykedünk, hogy összejön a kezelésre szánt költség, hogy az emberek eljönnek a fellépésére és zenei élmény befogadásával segítik Leventét – nyilatkozta Valach Róbert.

Kökény Attila énekest, dalszerzőt telefonon értük utol, első kérdése a fiú állapotára irányult. Elmondta, amikor segítségre szoruló gyermekről van szó, általában nincs több kérdése, egyszerűen igent mond a felkérésre.

– Mindenhová nem tudok eljutni, de úgy látszik, Isten úgy akarja, hogy a fontos helyekre elérjek. Három gyermekem, négy unokám van, nekem is ők a legfontosabbak. Teletölti a szívem boldogsággal, ha adhatok másoknak, ha nemes célt szolgálhatok – tette hozzá.

A Nazarov műtét utáni terápiára gyűjtenek Móricz Levente 2012-ben született, komplikációk következtében súlyos agyvérzés érte, teljes agyállományi károsodást szenvedett. Állapota jelenleg is folyamatos, huszonnégy órás figyelmet, ellátást igényel, önálló mozgásra képtelen. Etetni kell, emelni, fürdetni. Édesanyja, Hegedűs Tímea a kezdetektől fogva kereste a lehetőségeket fia fejlesztésére, Levente már többféle komplex, intenzív terápián van túl. Kapott őssejtkezelést is, nyár elején pedig egy rendkívül fontos, spanyolországi műtét javított sokat az állapotán. A további terápiák azonban rengeteg pénzt emésztenek fel, ezért is szervezik a jótékonysági koncertet, amelyet október elsején tartanak majd a Csabai Rendezvénypajtában. A jegy megvásárlásával bárki támogathatja a kisfiút.

A koncertről bővebb információt ITT talál.