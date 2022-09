Az eseményen elhangzott, dr. György István területi közigazgatásért felelős államtitkár Takács Árpád főispán javaslatára nevezte ki szeptember 1-től dr. Krizsán Anettet járási hivatalvezetőnek. Megtudtuk, 2017 novembere óta volt a Békés Megyei Kormányhivatal igazgatója. Nevéhez fűződik többek között a Békés Megyei Gyermekvédelmi Partnerségi Protokoll kidolgozása, de tapasztalatot szerzett a rendvédelem, a gyámügyi igazgatás és a területi közigazgatás ágazatában is

Takács Árpád

Takács Árpád, miután átadta hivatalvezető kinevezését elmondta, dr. Krizsán Anett hazatért. Hiszen Gyomaendrődről indult, majd nagy jelentőségű munkát végzett el a megyei kormányhivatalnál mintegy öt éven át, ami után visszavágyott Gyomaendrődre.

Visszaemlékezett, a kormányhivatal igazgatójaként nem csupán a gyámügyi protokoll volt a szívügye, hanem az egységes jogalkalmazás megteremtése is, egész Békés megyére kiterjedve. Ennek kapcsán szintén példamutató munkát végzett. Hangsúlyozta, a Gyomaendrődi Járási Hivatal munkáját mindig a stabilitás jellemezte, ami a kiválóan felkészült kollégáknak köszönhető, és ezt a csapatot erősíti, illetve fejleszti tovább az új hivatalvezető.

Dr. Krizsán Anett

Dr. Krizsán Anett elmondta, 2017-ben elköszönt a járási hivatal kollektívájától, akikhez most visszatért, hogy a következő időszakot együtt tölthessék.

Hozzátette, legjobb tudása szerint dolgozott a megyei kormányhivatal igazgatójaként, és ugyanígy fog dolgozni a járási hivatal vezetőjeként is. Azt az alapot, amit az elődei lefektettek, megtartja, és arra építkezik majd, illetve a már meglévő jó szakmai színvonalat igyekszik még tovább fejleszteni.

Dankó Béla és dr. Krizsán Anett

Dankó Béla országgyűlési képviselő elmondta, dr. Krizsán Anett beiktatásával egy, a járás életében fontos területre kerül új vezető. Hiszen az életminőséget a településeken a hivatali szolgáltatások színvonala is javítja. Ebben a térségben pedig két kormányablak is működik, a gyomaendrődi és a dévaványai, melyekben évente összesen mintegy 30 ezer ügyfél fordul meg. A kérése pedig az újonnan kinevezett járási hivatalvezető felé is csupán annyi, hogy onnan továbbra is csak elégedett ügyfelek távozzanak majd.

Toldi Balázs polgármester elsőként megköszönte az előző vezető, dr. Pacsika György munkáját, aki meglátása szerint sokat tett a Gyomaendrődi Járás zökkenőmentes működéséért. Fontosnak tartja, hogy egy közigazgatási egységben helyiek dolgozzanak, akik átérzik a lakosság problémáit. Ezért is nagy öröm számára, hogy dr. Krizsán Anett került a járási hivatal élére.