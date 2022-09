Az eseményen Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, örömmel tölti el Gyomaendrőd vezetését, hogy ismét településüket választották a rendezvény helyszínének. Hozzátette, a közös konferencia legfőbb értéke a különböző kultúrák népszerűsítése előadáskon és vetítéseken keresztül.

Prof. dr. Cui Xianjun, az intézet kínai igazgatója elmondta, szívesen érkezett újra Gyomaendrődre, és hálás a helyi szervezetekkel való jó együttműködésért, a kialakult barátságokért és azért, hogy újra itt tarthatnak konferenciát. Ennek témája idén a kínai, illetve a magyar teák összehasonlítása lesz. A rendezvény programelemeire szeretettel várnak minden érdeklődőt, a helyi kínai közösség tagjait is beleértve.

A gyomaendrődi sajtótájékoztatón Lehóczkiné Tímár Irén átadja a város ajándékát prof. dr. Cui Xianjunnak. A háttérben dr. Csontos Pál (balról) és dr. Szonda István

Fotós: Vásári Erzsébet

Dr. Szonda István néprajzos muzeológus, kulturális antropológus, a gyomaendrődi Szent Antal Népház igazgatója elárulta, idei, immár második közös konferenciájuk a Konfuciusz Intézettel egy sok éves folyamat része, illetve továbblépése, hiszen a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi tanszékével már másfél évtizede tartanak együtt tudományos rendezvényeket.

A Tea kultúrája Kínában és Magyarországon című konferencia pedig nem csak tudományos, hanem oktatási szempontból is fontos, mivel magyar és kínai hallgatók is ellátogatnak Gyomaendrődre, átadva egymásnak ismereteiket. Hozzátette, a rendezvény bázishelye a Szent Antal Népház lesz, ahol október 21-én, pénteken 18 órakor megnyitják a konferenciát kísérő, kínai művészetet bemutató kiállítást. A szombat az előadásokról, a kultúráról, illetve a gőzgombócról szól majd, a vasárnapi napon pedig többek között lesz teaszertartás is.