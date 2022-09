Az Üveg Nemzetközi Éve 39 perce

Így lesz egy cseppből üvegpalack: kitárták kapuikat az orosházi üveggyárak – galériával

Az Üveg Nemzetközi Éve alkalmából Orosházán több üveggyár is megnyitotta kapuját pénteken a lakosság előtt. A látogatások során megismerkedhetnek az érdeklődők az üveggyártás folyamatával. Az OROSházaGLAS Kft. és az O-I Hungary Kft. öblösüveggyárban egyaránt be lehet nézni a kulisszák mögé. Utóbbi helyen mi is csatlakoztunk az egyik turnushoz pénteken.

A melegoldali munkafolyamatokra is kíváncsiak voltak a látogatók. Fotós: Für Henrik

Három csoportot fogadott a gyár ezen a napon. Nagyon sok az érdeklődő, iskolás közösségek is szeretnék megismerni az üveggyártást, számukra lesz egy másik lehetőség – erről még a csoport indulása előtti tájékoztatójában mesélt a társaság ügyvezetője, Ördögné Papdi Zsuzsanna. Az a céljuk, minél közelebb hozzák az orosháziakhoz a sok évtizedes gyártási múltat, ismerhessék meg a hozzátartozók, a kíváncsi nézelődők is a gyártósort, a technológiát, ahogy Orosházán például a konzerves üvegek készülnek. Jövőre lesz 60 éve, hogy a gyártás elkezdődött. – Olyan jók a visszajelzések, hogy bátran mondhatom, Orosházán, az üveg fővárosában elértük a célunkat: betekintést engedtünk az üveggyártás rejtelmeibe. Vannak még októberi, novemberi alkalmak, szívesen fogadjuk a látogatókat. Az iskolások külön napokon jöhetnek be a gyárba. Remek ismeretszerzés ez – mondta az ügyvezető, majd felelevenítette a múltat, mesélt arról, hogy stabil a dolgozói létszámuk, 225 fő. 2021 óta a képzési jegyzékbe bekerült a szakember-utánpótlás érdekében e speciális képzés. Náluk a dolgozók 70 százaléka férfi, 30 százaléka nő. Az átlagéletkor: 44 év. Más érdekesség is elhangzott: ennek a gyárnak van például 12 kilométeres vasúti hálózata, amin az alapanyag érkezik. A kemence 3 emelet magas. Orosházán egyébként színtelen üveget gyártanak. Percenként 800 palack – ennek egy részét láthatták a látogatók

Fotós: Für Henrik Braun Richárd üzemvezetőtől megtudtuk, minden látogató az ismereteiről a valóságban is meggyőződhet. Megnézheti a gyártás folyamatát a melegoldaltól ( amikor még 100 Celsius-fokos az anyag) a hidegoldalig ( amikor már csomagolásra kész a termék): hogy lesz egy cseppből üveg, hogy van feszültségmentesítve, hogy van osztályozva, csomagolva. Ezek a folyamatok az üveggyártás legérdekesebb részei – és valóban, csoportunk nagy érdeklődéssel, őszinte kíváncsisággal fogadta a látványt és az információkat. Mielőtt mi, a látogatók beléptünk az üzemcsarnokba, munkavédelmi oktatást, majd védőfelszereléseket kaptunk. Ezután csatlakozott kis csapatunk Krisán Arnoldhoz. Ő az egyik gyártósor vezetője (a gyárban egy kemence és öt gyártósor működik). Raklapokon sorakoznak az orosházi üveggyár termékei kiszállítás előtt.

Fotós: Für Henrik Sok kérdésre tőle kaptunk gyakorlatias válaszokat. Azt is elmondta, a gyártósorok mindegyike különféle üveget (palackot, vagy konzervüveget) állít elő. Egy nap legyártanak 300 tonna üveget. – Minden üvegnek van sajátossága. Láthatjuk, miként válik a csepp kiformált üveggé – ezt még a bejárás első állomásán mesélte, majd utána szükség lett a füldugókra is. Mindent felülírt a látvány és az embert próbáló hőség.

Így lesz egy cseppből üvegpalack: kitárták kapuikat az orosházi üveggyárak Fotók: Für Henrik

– Érezzük, a gyártósoron a hőmérséklet változik, nálunk akár 40 Celsius fok van ma is. A hideg oldalra érve kicsit elviselhetőbb a hőérzet – ezt már a csomagoláshoz érve mondta kísérőnk. Krisán Arnold elárulta, kollégáival szeretnek itt dolgozni, nem unalmas a munka. Egy műszakban akár negyven, ötven ember is részese a gyártás folyamatának. Visszatérnek egykori dolgozók Amikor kinyotta az öblösüveggyár menedzsmentje a kapukat, nem gondolták, milyen komoly lesz az érdeklődés a lehetőség iránt. A mi csoportunkban is voltak visszatérők. Olyanok, akik egykoron éveket dolgoztak itt. Kíváncsiak voltak, mi és mennyit változott. Mások a szomszédos gyárakból nézték meg, milyen ez a technológia. És érkeztek azok az orosháziak, akik már sokat hallottak az üveggyártás félévszázados múltjáról. Most megbizonyosodtak saját szemükkel, miként készül a legtermészetbarátabb csomagolóanyag Orosházán.

