Mind a jelentkezők, mind a szavazatok számában csúcsokat döntött hírportálunk Gyermekmosoly című fotópályázata. Az internetes szavazás a végéig tartogatott izgalmakat, végül a 4-7 éves kategóriában a lőkösházi gyűjtötte be a legtöbb voksot, és vette át ennek eredményeként csütörtökön este otthonában az ajándékutalványt. Kira elmondta, mindenképpen olyan eszközre, játékra váltja be az utalványt, amivel kétéves húgának, Maja Veronikának is kedveskedhet.