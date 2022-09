Mint azt Ribárszki Péter polgármester Faceboook oldalán írta, „be kell vallanunk, hogy a felújítás rá is fért már az épületre, amely az elmúlt időszakban egy külső homlokzati elemeket érintő energetikai korszerűsítésen átesett ugyan, de a belső terek érintetlenek maradtak. A nyertes pályázatnak köszönhetően a tornaszoba teljes felületén, a régi faborítású burkolat helyett, új biztonságos sportpadló burkolat létesült. Továbbá kialakításra került a tornaeszközök tárolása céljából, a tornaszobából közvetlenül nyíló új tornaszertár, valamint szintén a tornaszobából nyílóan egy teljesen új vizesblokk is.”

Az épület egy új szélfogó helyiséggel egészült ki, de az öltöző is új helyen, új köntösben várja a kis ovisokat. A felújításnak köszönhetően az akadálymentes megközelítés is megoldódott, továbbá a gépészeti korszerűsítés is megtörtént egy új kondenzációs gázkazán, valamint új radiátorok felszerelésével.