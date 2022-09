– A rozs vetési területe vélhetően több lesz az elmúlt évekhez képest – emelte ki Barabás Béla. – Az idei, takarmányhiányos időszakból okulva a gazdálkodók zöldrozzsal vagy keverékével tervezik takarmányigényük egy részének fedezését, hetven százalékon áll a vetés. Az állattenyésztés takarmányhiánnyal küzd, nincs elegendő takarmány. Raktározással, tárolással kapcsolatos gondok nincsenek.

Dr. Csikós Sándor, a Békés Megyei Kormányhivatal osztályvezetője elmondta, a legfontosabb feladat, ami előttük áll, az az előlegfizetés, kollégái készen állnak a feladatra. Az időpontról biztos információ akkor lesz, amikor a rendelet megjelenik. Kisüzemi gazdálkodók részére, akik nyertes pályázattal rendelkeznek, kiküldtek egy tájékoztató levelet, mely tartalmazza teendőiket.

Tóth János, a Békés Megyei Kormányhivatal agrárügyi főosztályvezetője elmondta, a kárbejelentések kis számban, de továbbra is érkeznek, az elmúlt héten 45 futott be. Eddig 7160 kárbejelentés érkezett, mely 205 ezer hektárt, illetve 34 ezer parcellát érint, ötezer feletti ügyfélszámot jelent. Ötven százalék feletti hozamcsökkenést a bejelentők 98 százaléka jelentett be. A határozatokat folyamatosan küldik.

Burda Béla földügyi szakügyintéző a Békés Megyei Kormányhivatal földhivatali főosztályának részéről elmondta, az ellenőrzések vége felé tartanak, október 15-éig tartanak a határszemlék. A parlagfű-ellenőrzések október végéig zajlanak, azonban az időjárás ezeknek sem kedvez. Az idei év nem kiemelkedő parlagfűszempontból, az összes terület ugyan magasabb – ami az eljárásrend módosításából ered – de a szankcionált terület nem nagyobb az elmúlt évekhez képest.