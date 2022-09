Tarkovács István, a Békési Kisgazdakör elnöke lapunknak elmondta, a program szervesen illeszkedett szervezetük hagyományőrző, hagyományápoló tevékenységeinek sorába.

– Emellett a tradíciók átadására is kiemelt figyelmet fordítunk, éppen ezért is vettek részt az eseményen a Korona utcai óvodások – tette hozzá Tarkovács István. Mint elmondta, a gyerekek megnézték a finomsággal fortyogó üstöket, bepillantottak az igazi tartalmas házi szilvalekvár készítésébe, illetve megkóstolták a szilvalekváros kenyeret. Hozzátette, a programmal az önfenntartás fontosságára is szerették volna felhívni a figyelmet. Ennek kapcsán hangsúlyozta, az elmúlt időszak bizonyította, hogy a helyi, illetve a saját magunk által készített termékeknek milyen nagy szerepük lehet a mindennapokban.

A kiváló alapanyagot, a Stanley és a besztercei szilvát Hégely László, a város díszpolgára, a kisgazdakör tagja biztosította a békési Tündérkertből. A gyümölcsöt nem permetezték, ellenben a gyümölcsök nagyon jó ízűek voltak. A szervezet tagjai pedig már csütörtökön megtisztították, kimagvalták, ledarálták a szilvát, és pénteken reggel 7 órakor már fel is tették főni. Hégely László „Laci bácsi” egy kis műsorral is kedveskedett az óvodásoknak, a citeraszóra a gyerekek együtt énekelték az ismert dalokat.

Tarkovács István elmondta, Borbély Erzsébet kézműves játékokkal várta az óvodásokat. Külön kiemelte, hogy részt vettek a szilvalekvárfőzésben a Gál Ferenc Egyetem Békési Technikum, Szakképző diákjai is, akik mind az előkészületeket, mind a finomság elkészítését segítették.

Hégely László

Az eseményhez kapcsolódva második alkalommal rendezte meg a Békési Kisgazdakör a szilvás sütemények versenyét. Nevezni friss, kifejezetten házi készítésű süteményekkel lehetett. A zsűri elnöke Mucsiné Fodor Hajnalka cukrászmester volt, aki Deákné Domonkos Juliannával, Erdős Szilviával, Puskelyné Pacsika Mónikával értékelte az ínyencségeket.