Dr. Görgényi Ernő polgármester – aki egészen a Fehér-Körösig futott a résztvevőkkel – elmondta, a sport, a véradás és az összetartozás erősítése egyaránt nemes kezdeményezés. Kifejtette, Gyulán az önkormányzati, az önkormányzathoz kapcsolódó cégek is segítik a véradások népszerűsítését. A Gyulai Várfürdő Kft. belépőjegyeket biztosít, a Gyulahús Kft. pedig kiváló termékeivel ösztönzi az embereket a segítségre.

Dr. Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgató-helyettese elmondta, a véradók nemcsak másokon segítenek, de a saját egészségüket is védik. Megnézik a vérben például azt is, hogy a szervezet elég hemoglobint tartalmaz-e, hiszen annak fontos szerepe van az egészségben, a vért kapó beteg felépülésben, de a futásban is. Elmondta, Békés megye, Gyula környékén az országos átlagnál többen adnak vért.