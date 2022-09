Herczegné Számel Annamária, a család és karrierpont vezetője kérdésünkre elárulta, az idei gyereket a magasba rendezvény is sikeres volt Békéscsabán, hiszen összesen 211 felnőtt és 180 gyermek érkezett hozzájuk, utóbbiakat pedig mind a magasba emelték. Hozzátette, az első alkalomtól kezdve minden évben, így immár ötödik alkalommal csatlakoznak a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom programjához. Azzal a céllal szervezik meg ők is ezt az eseményt, hogy Békéscsabán is megmutassák, a gyermek örök érték.

Végül elmondta, a családok már előre várják az emelés napját, hiszen az nemcsak magáról a pillanatról szól, hanem a kellemes kikapcsolódásról is. Család és karrierpontjukon ugyanis szerveztek erre a napra koncertet, arcfestést, ugrálóvárat, lufihajtogatást és kézműves foglalkozásokat is. Ezenfelül az ilyenkor kiosztott Apa-, Testvér- és Nagyszülő füzeteket is nagyon szeretik a résztvevők.