A rendezvényt a Dévaványai Sportegyesület és a Körös-Maros Nemzeti Park hívta életre azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet az egészséges életmódra, a szabadban végzett sporttevékenységre, továbbá a Dévaványa-Ecsegi Puszták, illetve a Nagy Sárrét természeti értékeire, mely Dévaványa városát öleli körül.

A Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont kiváló természeti adottságaival a nem mindennapi, különleges látványvilágával és természeti értékeivel fogadta az ide érkező futókat és kerékpárosokat, akik a Körös-Maros Nemzeti Park védett területein mérettették meg magukat

– számolt be hírportálunknak Laskainé Kiss Alexandra közösségszervező és művelődésszervező.

Megtudtuk, nem csupán a versenyzőknek, hanem az őket kísérő családtagoknak és barátoknak is számos kísérőprogram állt rendelkezésükre. A látogatóközpont ugyanis kreatív gyermekfoglalkoztató programokkal, ugrálóvárakkal, kézműveskedéssel készült, továbbá a kiállítóterek, a Múzeum és az állatsimogató is látogatható volt, illetve egy rövid túrán is részt vettek az érdeklődők, akik bivalygulyást és bivalyburgert is kóstolhattak a helyszínen.

Dr. Tirják László igazgató úr is lefutotta a 11km-es távot, korocsoportjában III. helyezést ért el.



A szervezők beszámolója szerint az idei rendezvény jó hangulatban, dinamikusan és eredményesen telt, a Körös-Maros Nemzeti Parkon kívül érkeztek a Bükki-, és a Duna-Ipoly Nemzeti Parkból, továbbá a tavalyi versenyzőkön túl érkeztek újak is.

Ez jól tükrözi azt, hogy van létjogosultsága ennek a rendezvénynek és a tapasztalatok beépítésével igyekeznek a szervezők, hogy a jövő évben is magas színvonalon, zökkenőmentesen teljen majd el a 2023-as Túzok Trail

– tette hozzá Laskainé Kiss Alexandra.

Hangsúlyozta, a dévaványai szervezők hálásak a Körös-Maros Nemzeti Park igazgatójának, dr. Tirják Lászlónak és a dolgozóknak az együttműködésért, illetve az önkormányzatának az infrastrukturális támogatásért. Kiderült, a rendezvény megvalósításához továbbá a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt és elnyert pályázati forrás járult hozzá.