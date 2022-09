Balesetmegelőzés 1 órája

Fénysorompót kaphat a két vasúti átjáró Békéscsabán

A Békéscsaba-Szeged vasútvonal felújítása is témával szolgált nemrég a városüzemeltetési, fejlesztési és környezetvédelmi bizottság ülésén. A vonalon jelenleg négy vasúti átjáró található Békéscsabán: ezek közül kettőnél már most működnek karos fénysorompók, és a tervek szerint a másik kettőnél is lesznek, növelve a közlekedés biztonságát, megelőzve a baleseteket.

Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. megbízásából az Infraplan Vasút- és Úttervező Zrt. elkészítette a tervdokumentációt a Békéscsaba-Szeged vasútvonal fejlesztése kapcsán. Ez határozza meg, hogy a korszerűsítést követően az egyes létesítményeket – vasúti átjárókat, utakat, csapadékvíz-elvezetőket – ki kezeli, üzemelteti majd, azaz a vasúttársaság és az önkormányzat közötti feladatokat határolja le. A szakbizottság pedig ezt a tervet fogadta el. A munkálatokat követően az újonnan létesülő és a megújuló, már meglévő szórt utakat, valamint azok csapadékvizet elvezető rendszerét kell majd az önkormányzatnak kezelnie, üzemeltetnie. Hozzátette, a vonalon, Békéscsabán belül jelenleg négy vasúti átjáró található. Ezek közül kettőt már elláttak karos fénysorompóval, a tervezett felújítást követően pedig a másik kettőt is fénysorompóval szerelik fel. Hangsúlyozta, hogy ez fontos beruházás lesz a közlekedés biztonsága, a balesetek megelőzése tekintetében. Opauszki Zoltán mutatta, hogy jelenleg csak andráskereszttel és STOP-táblával biztosított a forgalmas vasúti átjáró a Csorvási út és a Franklin utca végét képező dűlő között

Fotós: Für Henrik A Békéscsaba-Szeged vonalon felszámolnák a szűk keresztmetszeteket, ezt a célt fogalmazta meg a jelenleg zajló tervezési projekt – ismertették a NIF Zrt.-nél. Elkészítik a vasúti pályaállapotok javítását célzó, engedély szintű terveket, beszerzik a szükséges engedélyeket; a forgalomhoz igazítva egyszerűsítenék a meglévő állomások és megállóhelyek vágányhálózatát. Az összesen 97 kilométernyi vasútvonalból 55 kilométert érint a tervezés. Az elképzelések szerint a szerelvények Orosháza és Hódmezővásárhely-Népkert között 80 kilométer/órás, Orosháza és Békéscsaba között pedig akár 120 kilométer/órás sebességgel is közlekedhetnek majd, ezen a szakaszon ennek érdekében teljes átépítést szükséges tervezni. A célok között szerepel a meglévő utasforgalmi létesítmények megújítása. Áttervezik a megállóhelyeket és állomásokat, sort kerítenek a létesítmények funkcióinak felülvizsgálatára, valamint korszerű peronokat, beállókat terveznek, illetve több helyen lennének jegyautomaták – sorolták a NIF Zrt.-nél.

Hozzátették, hogy a vonalszakasz villamosításához kapcsolódó konkrét tervezési feladat nem szerepel a mostani projektben. Azonban valamennyi létesítmény, illetve vasútüzemi objektum tervezése során már most figyelembe veszik a szakemberek a villamosításhoz szükséges berendezések területigényét. Azért, hogy egy esetleges későbbi szakmapolitikai döntést követően a mostani dokumentumok áttervezésére akkor már ne legyen szükség. Forgalmas a Csorvási úti átkelő Opauszki Zoltán tanácsnok, a szakbizottság tagja elmondta, hogy a Franklin utca folytatását jelentő dűlők, valamint a Csorvási út és a 47-es számú főút közötti két vasúti átjárót érinti a tervezett fejlesztés. A Csorvási út és a Franklin utcai dűlő közötti átkelő nagy forgalmat bonyolít le, sokan Jaminából arra közlekednek, ha a 47-es vagy a 44-es felé mennek. Egyfajta egérutat jelent, nem kell kerülni a Franklin, a Kolozsvári és a Pataky László utcák felé. – Idén országszerte sok vasúti átjáróban történt baleset, ezért az, hogy ezt az átkelőt is fénysorompóval látnák el a nagyszabású projekt részeként, nagyban növelné a közlekedés biztonságát – emelte ki. A Nyugati és a Korona utcákhoz hasonlóan a Franklin utcát és a Csorvási utat összekötő dűlőt egyébként mart aszfalt felhasználásával pont most teszik rendbe. Jaminai önkormányzati képviselőként szeretné, ha ezt a szakaszt – pont a nagy forgalma, egérútszerepe miatt – a jövőben szilárd burkolattal látnák el, elkészítenék az ehhez szükséges terveket. A vasútfejlesztés pedig kapóra jön, hiszen, ha lesz fénysorompó, akkor a vasúttársasággal már nem kell majd egyeztetni az átjáró tervezése kapcsán is.

