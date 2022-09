Dimák János elnök és Kovács György társelnök is méltatta az orosházi kertbarárokat, akik hat évtizeddel ezelőtt életre hívták a klubot. Gyapjasné Béres Enikő önkormányzati képviselő elismerően szólt a látottakról, miközben asztaltól asztalig haladva nyugtázhatta, micsoda türelem és szakértelem párosul azzal a jó ízléssel, ahogy bemutatták a kertbarátok a napjainkban megtermelt finomságaikat.

Hopka Margit, akit festményei által is jól ismer a kultúra iránt fogékony közönség, olyan standot mutatott be, ami szintén festői volt. Rendezgetve a befőtteket, elmesélte, édesapja is alapítója volt a kertbarátok klubjának. Kislányként megkedvelte a kertészkedést, máig kitölti a mindennapjait ez az elfoglaltság. Megmutatta azt az alma-és körtefát, amit akár balkonon is lehet gondozgatni. Egy tő szamócát hozott ajándékba egy másik klubtagnak, Huszárik Istvánnénak, aki férjével mutatkozott be. Ők is felvonultatták kertjük minden finomságát, már a kamra polcain sorakozó befőtteket, savanyúságokat. Elmesélték, két hetente találkoznak a klubtagokkal, olyankor egymás kertjeit, gazdaságait is meglátogatják. Élvezik az együttlétet, mert sokat lehet tanulni a helyszíneken – tette hozzá, majd felajánlotta a segítségét Kiss Józsefnek, aki 21 éve aktív tagja a klubnak. Kertjében minden megterem.

Hopka Margit egy tő szamócával érkezett, ajándékba adta Huszárik Istvánnénak

– Kicsi a kertünk, de sok benne a finomság. Gyermekeim is néha besegítenek a kertészkedésbe. Ők is egyre jobban értékelik a végeredményt. A család ellátására éppen elég az, ami ott megterem – mondta a termékeit szintén bemutató klubtag.