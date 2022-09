Régi, leromlott állapotba lévő járdákat korszerűsítenének több helyszínen, köztük a polgármesteri hivataltól a Tisza-kastély felé vezető utcában 5 millió forintból. Ugyanitt a kátyúkkal teli utat szintén felújítanák, erre 20 millió forintos támogatást kaptak. Hangsúlyozta, hogy a két fejlesztés rendkívül fontos azért, hogy a megújuló rezidenciát a látogatók majd komfortos körülmények között közelíthessék meg.

Kommunális, azaz közterületek karbantartását szolgáló eszközök, mint fűkaszák beszerzésére 2,6 millió forintot nyertek, ezek beszerzése folyamatban van. Közösségi térként megújulhat a könyvtár épülete is, ez a beruházás 10 millió forintból valósulhat meg. Emellett tanya- és falugondnoki szolgálatot indítanak be Geszten, a tervek szerint jövő év elejétől. Nagyjából akkor érkezhet meg az a kisbusz is, amellyel ellátnák a feladatokat, a jármű megvásárlására 15 millió forintot kaptak.