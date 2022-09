– Külön köszönjük mindenkinek, hogy fáradságot nem kímélve összeválogatta munkájának esszenciáját, az előadók pedig rengeteg munkát fektettek a próbákba, hogy ilyen sikeres rendezvény jöjjön létre. Ez egy ünnep városunk életében, büszkék vagyunk az alkotókra – hangsúlyozta megnyitójában Ribárszki Péter polgármester.

Petrovszkiné-Riegler Ivett, a szervező Dérczy Ferenc Könyvtár és Közösségi Ház vezetője elmondta, intézményük már régóta szerette volna bemutatni a Kondoroson élő, és innen elszármazott alkotók műveit, tehetségüket egy nagy rendezvény keretében.

– A mostani programon mindenki láthatta – a helyiek és a környékbeliek, vagy akár a távolabbról érkezők is –, hogy Kondoroson mennyire színes a művészvilág – ecsetelte Petrovszkiné-Riegler Ivett.

– Ennél sokkal többet is sikerült azonban adnunk. Már a kiállítás berendezésekor is hallani lehetett az örömteli felismeréseket azoktól, akik egymás munkáját ismerték, de most itt végre találkozhattak. Azok is örültek, akik most tudták meg, hogy régi ismerősük, barátjuk milyen csodákat alkot. Régi barátságok elevenedtek fel, és újak köttettek.

A könyvtár igazgatója külön megköszönte a tulajdonosoknak, hogy rendelkezésükre bocsátották féltett kincseiket, így kiállíthatták Kepenyes Pál, Kossuth-díjas szobrász- és ötvösművész, Balczó Edit keramikus, Csernus Tibor festőművész műalkotásait. Balogh Zsiga kondorosi fafaragó népi iparművész pedig személyesen, számos díjazott művével tisztelte meg az eseményt.