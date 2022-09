Egy időpontokkal ellátott térképet kaptak a kezükbe a négytagú csapatok, ez alapján vonultak egyik állomásról a másikra, hogy teljesítsék a feladatokat. Jártak az egészségügyi sátornál, egy úgynevezett mátrixban a tájékozódási futást gyakorolták, ismereteikről egy totónál számoltak be, de fegyverszerelésben, lövészetben, kézigránátdobásban is összemérték erejüket, tudásukat. Különdíjakért vetélkedtek egy ejtőernyős feladatnál, az airsoftos sátornál, de az íjászatba ugyancsak belekóstolhattak, mint ahogy a rendőrség és a katasztrófavédelem is várta őket bemutatókkal.