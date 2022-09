Mivel a Fehértó egész nyáron teljesen kiszáradt állapotában volt, ezért a mederaljzat fehérre fakult a karbonátos feláramlások, az összegyűlt sziksó (szóda) miatt. Ilyet már korábbi években is tapasztaltak, idén azonban – távolról nézve –, ez a fehérség alig észlelhető, mert szokatlanul sok a mederben a magyar sóballa, szinte a meder egész felületét beborítja.

A szárazságot és a sót is kiválóan tűrő sóballák mostanra már zöldről vörös színűre váltottak. A tövek nagyon magasak és nagyon terebélyesek, szinte vörös szőnyegként borítják be a tómedret. Mivel már kezdenek széthajolni, így közelebbről a fehér meder is láthatóvá válik. A magyar sóballa mellett bár kisebb számban, de jelen van egy másik sótűrő növény, a védett sziki ballagófű is.

A nyugati meder közepén van egy érdekes, nagyobb területet elfoglaló rész, melyben 30 centiméternél is magasabb, homogén, fehér felszínű kiemelkedések vannak. A csapadék hatására a kiemelkedő részek között megállt a víz, kis tócsákat, foltokat alkotva. Amikor süt a nap, akkor ezek a vízfelületek is különleges fényben díszlenek. Vannak olyan tócsák, amelyek kéknek mutatkoznak, de olyanok is, melyekben már elszaporodtak a mikroorganizmusok, beindult az algásodás, ezért sárgás-zöldes a színezetük.

A nyugati tófelület tehát mozaikszerűen tagolódik, miközben a magyar sóballák a csapadékvízzel feltöltött foltokban és a fehér színű, kiemelkedő részeken egyaránt jelen vannak. Bár a tócsákban gyakorlatilag csak csapadékvíz van, mégis átlátszatlanok, zavarosak, mert nagyon sok bennük a lebegő szervetlen anyag. Az első őszi esők hatására megjelenő kis vizek egyre több vonuló partimadarat is idevonzanak.