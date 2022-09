Pusztaközpont jelentette a bázisát a természetvédelmi nyílt napnak, onnan indult a dottó kisvonat és a lovasfogat, majd vitte az érdeklődőket a kilátókhoz, a legelő gulyához, a pásztorokhoz. A cél ezúttal is az volt, minél többen ismerjék meg a régi magyar háziállatfajtákat, a hozzájuk kapcsolódó foglalkozásokat. Az igazgatóság ezres egyedszámú magyar szürke szarvasmarha, illetve több százas cigája és racka juh állományt tart, egyik törzstenyészete a sóstói állattartótelepen található. A gulyát és nyájat kihajtották a közeli legelőkre, hogy lássák a kíváncsi érdeklődők. Azt a kilátót is megnyitották, ahova hétköznapokon tilos felmenni. Páratlan látványban volt részük azoknak, akik fentről csodálták meg a puszta panorámáját.

Pusztaközpontra visszatérve 4 állomásos játékot hirdettek a nemzeti park munkatársai. Kisgyermekes családok, párok, nagyszülők unokáikkal, Erdélyből Szerbiából, vagy éppen Németországból a közeli városban vendégeskedők is örömmel csatlakoztak, hogy gyarapítva tudásukat, játszanak. A legkisebbek pedig a népi játszóházat élvezték, szemmel láthatóan nagyon. Mások a déli órákban érkeztek, csábította őket a sok bogrács tartalma: szürkemarhapörkölt, birkapörkölt mellett kínáltak szürkemarhaburgert, mangalicafasírtot is az ínyenceknek, miközben a színpadon is állandóan volt látnivaló.