Több mint hatvan erdészeti szakember vett részt akkreditált továbbképzésen Gyula-Városerdőn az Országos Erdészeti Egyesület Békés és Csongrád megyei szervezetei és a DALERD Dél-alföldi Erdészeti Zrt. szervezésében – tájékoztatott Puskás Lajos, az egyesület megyei helyi csoportjának elnöke.

A nyitott rendezvényre a két érintett megyén kívül távolabbi tájakról is érkeztek jogosult erdészeti szakemberek. A DALERD Zrt. erdészein túl a képzésen részt vettek a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt., a Körös-Maros Nemzeti Park munkatársai, valamint magánerdészeti szakemberek is. A rendezvényt Fazekas József a DALERD Zrt. vezérigazgató helyettese nyitotta meg, majd a dél-alföldi régió erdészeti hatóság szakembereinek vitaindítói után kerekasztal beszélgetés folyt az erdészeti hatósági ügyvitel szabályairól, az erdőtelepítések tervezésének buktatóiról és a közjóléti tevékenységek tervezéséről. Szó esett a tűzifa ellátással kapcsolatos kérdésekről is. Az elméleti oktatást terepi bemutató követte, aminek két fő témája volt, a négy évvel ezelőtti viharkár utáni helyreállítás módszerei és jelenlegi feladatai valamint a közjóléti elsődleges rendeltetésű erdő kezelésének napi feladatai.