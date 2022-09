Mucsi Balázs főigazgató kiemelte, hogy a kontraktus fontos az intézmény számára szakmai szempontból, a diákok tekintetében, valamint a saját oktatóiknak is. A megújuló szakképzésben, a technikusképzésben tanulók többletet kaphatnak az együttműködésnek köszönhetően, hiszen olyan tudással vértezhetik fel a tanulókat, amelyek lényegesek lesznek a felsőoktatásban is. Hangsúlyozta, a BSZC a szakképzés élvonalához tartozik, a szakmai versenyeken a tanulók előkelő helyeken végeznek, és szerinte akkor, ha a vízműs minőség találkozik a Pécsi Tudományegyetem minőségével, akkor abból profitálhatnak.

Közös szellemiséggel és közös célokért dolgoznak – mondta dr. Medvegy Gabriella dékán, aki szerint lényeges, hogy a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara, valamint a békéscsabai középiskola közösen töltsék meg tartalommal az okleveles technikusképzést, és ez nagy segítséget jelent majd a felsőoktatásba igyekvő tanulóknak. Hozzátette, nyitottak arra is, hogy szakmai programokat szervezzenek az érettségi és a technikusi vizsga előtt álló fiataloknak.

Schnider György igazgató elmondta, célként fogalmazták meg, hogy a gyakorlati képzőhelyek mellett vegyék fel a kapcsolatot azokkal az egyetemekkel, főiskolákkal, ahol továbbtanulhatnak a diákok. Így kötöttek együttműködési megállapodásokat a Miskolci Egyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az Óbudai Egyetem bizonyos karaival. Mivel magasépítő technikusokat oktatnak a legjelentősebb számban, számukra is kerestek partnert, hogy emelhessék a technikusképzés színvonalát. Szólt arról: a díszteremben Téglák a falban mottóval egy kiállítást is berendeztek pénteken, amelyen diákok által is készített fotók, tervek, makettek kaptak helyet.