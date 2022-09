Megkoszorúzták az emléktáblát, és emlékeztek azokra a tanítókra, diáktársakra, akik már nem lehetnek közöttük. Az épületet Dzurek Sándor tulajdonos újította fel, és a Fatornyos nevet megőrizve vendégházat is létesített. Az ebédet is ő készítette, mégpedig marha- és birkapörköltet.

– Sajnos, csak egy tanárnő tudott eljönni, dr. Novák Pálné Edit – mondta Kelemen Györgyné Tadanaj Erzsébet, a Fatornyos iskola volt diákja, az egyik főszervező. – Nagyon hiányoltuk Orosz Györgyné Marikát, aki most nem tudott részt venni az eseményen.

A diákok viszont szép számmal megjelentek, és nagyon jól érezték magukat. Megbeszélték az eltelt 10 év tapasztalatait, felidézték a hajdani, itt töltött éveket, és már a jövő évi találkozó is szóba került. Az iskola mellett megépült új, fürjesi bekötőutat is megnézték, sőt többen ki is próbálták, azon vették hazafelé az irányt.