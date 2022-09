Még az időjárás is kiderült, amikor befutottak az Árpád-kertbe, a szelfiponthoz a város több iskolájának a diákjaival és a kórházigazgatóval, dr. Duray Gergővel együtt.

Gui Angéla személyes kapcsolatait is felidézte: elárulta, ő nagykárolyi, a város pedig Orosháza testvértelepülése. Már az együttműködés aláírásánál is itt volt, sok évtizeddel ezelőtt. Majd elmesélte e nemes kezdeményezés célját.

Gui Angéla

– Kedden rajtoltunk Kiskőrösről, mert ott született Petőfi Sándor. Orosháza, Gyula, Nagyszalonta, Nagyvárad, Székelyhíd, Nagykároly, Erdőd érintésével, 500 kilométer megtétele után az Egy vérből vagyunk jótékonysági futással érünk Koltóra, ahol a költő és szerelme a mézesheteiket töltötték. Az összetartozás üzenetét hirdetjük. Én pedig abban hiszek, hogy az összetartozás anyanyelve a cselekvő szeretet. Ezzel a futással nem magunkért, hanem azokért a gyerekekért futunk, akiknek nincsenek szüleik, vagy nehéz körülmények között élnek. De ennek a cselekvő szeretetnek az anyanyelve a véradás is, ami most zajlik az orosházi művelődési központban. Fontos megemlíteni, hogy a Táncsics gimnáziumból húsz első véradó érkezik vért adni. Az adományozás is a cselekvő szeretet anyanyelve. A kultúra jegyében is futunk: Petőfi Sándor emlékév kapcsán formabontó a jótékonysági futásunk. Magyarságunk megtartó erejéhez mindezek hozzátartoznak – fogalmazott a főszervező Orosházán. Azt is elárulta, vasárnap, a déli harangszóra érkeznek Koltóra, ahol 9 gyermekotton 200 gyermekével teszik meg az utolsó kilométereket a futók.

Dávid Zoltán

Dávid Zoltán polgármester is fontosnak tartotta, hogy jelen legyen a fiatalokat is vonzó eseményen. Jó célnak nevezte a kezdeményezést, hiszen egyrészt gyerekeknek segítenek, másrészt Orosháza véradó helyszíne a jótékonysági futásnak.

Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgató-helyettese Orosházára érkezve elmondta, évente 40-50 ezer új véradót regisztrálnak.

– Az utánpótlás nagyon fontos – hangsúlyozta. Köszönetét fejezte ki a szülőknek, akik jó példával járnak a fiatalok előtt. És az első véradóknak, akikben megvan a segítő szándék. A kórháznak, a véradóállomásnak is köszönetet mondott, hogy biztosítják a betegellátás zavartalanságát.

Kukla László 12. évfolyamos a Táncsicsban, először adott vért. Szülei jó példáját követi

Dr. Duray Gergő, az orosházi kórház igazgatója futóként is csatlakozott a rendezvényhez. A prevencióra hívta fel a figyelmet, az egészséges életmódra, a sportra, mert aki egészséges, az tud vért adni.

– Az orosházi kórháznak jó a kapcsolata az Országos Vérellátó Szolgálattal, évente 3500-4000 véradó van. A krónikus betegek, az akut ellátások szempontjából is fontos, hogy rendelkezzünk megfelelő mennyiségű vérrel. A véradóállomás itt van helyben, sokakat meg tudunk szólítani, jöjjenek, adjanak vért. A kitelepülő véradásokkal pedig eljutunk munkahelyekre, kisebb településekre is – sorolta.