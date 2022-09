Egy gyerekszoba is az érdeklődők elé tárul. Itt tudható meg, hogy 1855 elején a kis Miskát – aki saját bevallása szerint sem szeretett tanulni – Reök István inasnak adta Lang György asztaloshoz, és szemügyre vehető számos eszköz, amelyeket a mesterek és tanítványaik használtak a munka során.

1852. december 6-án betyártámadás érte a kúriát, és pont ekkor a kis Miska is itt tartózkodott – derül ki abból az animációból, amely a betyárvilágot bemutató, illetve az akciót megidéző helyiségben hangzik fel. Hat rabló jelent meg sáros csizmában, álszakállal, feketére festett arccal. A fegyvereikkel fenyegetőztek, sőt, az egyiket el is sütötték. A leginkább megdöbbentő az volt, hogy a helyszíntől 100 méterre egy tömeg szórakozott, azonban a támadásból senki sem észlelt semmit. A sehonnai útonállók nem elégedtek meg a zsákmánnyal, bántalmazták Saroltát. A betyárok után hajtóvadászat indult, el is csípték őket, kötelet kaptak. A nagynéni pedig pár héttel később belehalt sérüléseibe.

Laszkó Tímea elmondta, hogy játszani is lehet az egyik interaktív konzolon a valós történet kapcsán.

A képek alapján összesen tizenkét bűnjelet kell keresni a szobában – például összetört holmikat, földön heverő ékszereket –, és a sikeres nyomozók így elcsíphetik a betyárokat.

A férfiak termében minden a férfiakról szól, akik, ha összejöttek, akkor beszélgettek az aktuális közéleti ügyekről, kártyáztak, sakkoztak, és ezen alkalmakkor előkerült a pálinka és a pipa is. A női szalonban természetesen a nők kerülnek előtérbe, hogy milyen lehetett, amikor ők találkoztak: süteményeztek, teáztak, miközben szót ejtettek a divatról, no meg továbbadták a pletykákat. A Munkácsy Emlékház vezetője hangsúlyozta, mindkét helyiségben a tematikának megfelelő festmények kaptak helyet, és amíg előbbiben egy cimbalom, addig utóbbiban egy gramofon szólaltatható meg.

Az Omaszta-szalon azt jelzi, hogy az volt a társadalmi élet bázisa.

Ez a jövőben rendezvények helyszíneként szolgál majd, akár könyvbemutatóknak, de akár koncerteknek is otthont adhat. Az óriási képernyőn közben Munkácsy Mihály pályafutását ismertetik meg a látogatókkal.

Amíg az első terem a megérkezésről, addig az utolsó a távozásról, pontosabban az utazásról szól. Ám valójában nem is ez a legutolsó helyiség, hanem a Zöld szalon, ahol helyet foglalhatnak egy munkácsys süteményre, kávéra a cukrászda vendégei. Laszkó Tímea, az emlékház vezetője mutatta, hogy a szoba mennyezetfestménye is csodálatosan megújult, a falakra pedig az Omaszta család hagyatékából kerültek ki festmények – érdekesség, hogy ezek mindegyikét a szomszédos, szintén maradéktalanul rendbe tett parkban készítették.

Az első látogatókat kedden Szente Béla, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója fogadta, aki elmondta: három évnyi munka van a mögött, ami mostantól az érdeklődők elé tárul.

Az alapelv megmaradt, azaz a festőfejedelem 21 eredeti képe mellett a kisnemesi életet ismerhetik meg a vendégek. Újdonság: a békéscsabai műgyűjtő, Mester Gábor gyűjteményéből időszaki kiállításokat nyitnak, most éppen ezüst tárgyak szerepelnek a tárlaton. Kiemelte, hogy bár betyárokat is lehet kergetni az emlékházban, a hangsúly azért mégis a Munkácsy Mihály-képeken van.

Kulturális és gasztronómiai programoknak adhat otthont

A Munkácsy Emlékház felújítása 2020 elején kezdődött el, az épület korszerűsítése tavaly tavasszal ért véget. Egy éve indult el a vadonatúj állandó kiállítás megvalósítása, és most jött el a pillanat, hogy újra kitárhassák a kapukat – mondta Opauszki Zoltán, a Csabagyöngye Kulturális Központ turisztikai igazgatóhelyettese. Az emlékház a Munkácsy Negyed kialakítását célzó fejlesztéssorozat részeként újult meg, amelyre a Modern Városok Program keretében kapott mintegy 4,5 milliárd forintos támogatást a kormánytól az önkormányzat.

Sorolta, hogy ennek részeként közterületeket, parkokat újíthattak fel a szoborsétánytól a megyei könyvtár környékén át a ligetig. A Munkácsy Mihály Múzeumban a két épületrész összekötésével egy újabb termet építettek, új állandó kiállítások nyíltak az intézményben, bemutatva a város és a térség történetét az idővonalon keresztül, valamint a festőfejedelem pályafutását.

Épül a Napsugár bábszínház leendő otthona a – Munkácsy Emlékház ikertestvérének is beillő – Urszinyi-Beliczey-kúria felújításával, bővítésével. Hidak újultak, újulnak meg: a Munkácsy-hidat, illetve a Kiss Ernő és a Kórház utcákat összekötő Réthy-hidat már korszerűsítették, a Deák utcait pedig jövőre teljesen újjáépítik, és nemcsak gyalogosok, hanem biciklisek is közlekedhetnek rajta.

Munkácsy Mihályhoz és műveihez kapcsolódó szobrokat szintén kihelyeznek a területen. A festőfejedelem egészalakos szobra immár helyet kapott a múzeumi lépcsőn, a Rőzsehordó pedig az Aradi vértanúk ligetében. Hamarosan leleplezik az Omaszta-parkban a Délután a parkban című alkotást. Az Ásító inas által ihletett szobor a Deák utcai hídhoz kerül, de lesz a bábszínháznál is egy mű.

A Munkácsy Negyed kialakításával azt a célt fogalmazták meg, hogy minél szélesebb körben, illetve könnyed, fogyasztható formában mutassák be a festőfejedelem munkásságát, életét. Ezzel nyilván a város turisztikai vonzerejét is növelnék, és mivel Békéscsaba kulturális élete igen gazdag és sokszínű, így a jövőben a kulturális turizmusnak is nagy hangsúlyt szánnak.

A Munkácsy Emlékházról elmondta: túl azon, hogy a mai kor elvárásainak megfelelő kiállítást nyitottak benne, létrehoztak egy cukrászdát is benne, amely önállóan is működik, fogadhat vendégeket. A terveik szerint rendszeresen szerveznek majd az intézményben kulturális és gasztronómiai programokat, bemutatva és népszerűsítve a város értékeit.

Kiemelte: a Wenckheim turista- és kerékpárút is érinti a Munkácsy Emlékházat. Azon beruházás keretében egy pihenőpontot létesítettek itt, és jövőre szervizpont ugyancsak lesz az udvaron, valamint biciklik kölcsönzésére szintén nyílik majd lehetőség.