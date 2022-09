Bemutatkoztak a siklóernyősök, akik a gyerekekkel sárkányrepülőt készítettek. A játszóházban a bőrözést és az ujjfestést is ki lehetett próbálni. Felállították az ugrálóvárakat, végig lehetett gyalogolni a mezítlábas ösvényen. A nagycsaládosok berendeztek egy fotósarkot is, ahol az általuk készített papírmasékból készült vidám akvárium- és zsiráfháttér várta a térre kilátogatókat. Leléné Sás Mária elnök kiemelte, rendezvényüket egy helyi bankfiók és a város is támogatta.