Dr. Szombati Andrea, a megyei főkapitányság sajtószóvivője érdeklődésünkre elmondta, a forgalomellenőrző alosztály idén szeptemberben többször pásztázta, fotózta, videózta a levegőből drónnal a megye útjain közlekedőket.

– Az eszköz számos szabálytalanságot rögzített – ecsetelte dr. Szombati Andrea. – Volt olyan autós, aki záróvonalnál több járművet előzött. Más, kézben tartott mobiltelefont használt úgy, hogy közben kanyarodott. Voltak, akik az „Állj!” Elsőbbségadás kötelező!” táblánál nem álltak meg, és olyanokról is készültek felvételek, akik nem kapcsolták be a biztonsági övüket.

Volt, aki kézben tartott mobiltelefonon beszélt

Forrás: BMRFK

A sajtószóvivő kiemelte, a drónt erre kiképzett rendőr kezeli, állítja be, szabályozza a magasságát, mozgását. Az eszköz által készített felvételek hitelesek. A szabályszegéseket a drón dokumentálja, és a rendőrök ezután meg is állítják a járművezetőt, tehát a hivatalos felvételek alapján azonnal, az ellenőrzés helyszínén kiszabják a bírságokat. A drónokat a rendőrség rendszeresen alkalmazza a következőkben is az utakon.