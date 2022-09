Kiss Mihály, a középiskola igazgatója elmondta, a digitális tartalmak a hétköznapok szerves részét képezik, folyamatos a digitalizáció, évről évre vannak fejlesztések. Az oktatók figyelmét arra hívták fel, hogy a digitális tartalmakat a jelenléti oktatásban is lehet használni: lehet azokkal színesíteni az órákat, be lehet azokat építeni a képzésekbe, valamint a tananyagot és mellékleteit, valamint a hozzá kapcsolódó videókat fel lehet tölteni az internetre. Így a tanulók számára a későbbiekben is elérhetővé válhatnak.