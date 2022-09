A mezőberényi Solymosi László télen fejezte be a győri egyetem járműmérnöki karának alapképzését, most első éves a műszaki menedzser szak mesterképzésén. Elmondta, az egyetem különleges hallgatói csapatába felvételizni kell, úgy válogatják be a tagokat, mint egy komoly cégnél. Ő is benyújtotta a motivációs levelét, elment az interjúra, és a gyakorlati feladatokat is sikeresen megoldotta, így jutott be négy éve a team-be.

– A több részlegből álló Arrabona Racing Team-nek nincsen állandó mentora, vezetője, mi alakítjuk a szervezetet, de sok segítséget kapunk a tanárainktól. Minden évben egy új autót építünk, vannak, akik a járműdinamikával, mások a hajtáslánccal, elektronikával, aerodinamikával, karosszériával, projektmenedzsmenttel foglalkoznak, és van egy önvezető jármű részleg is, ahol néhányan egy régebbi autó önvezetővé alakításán munkálkodnak – részletezte Solymosi László.

Az Arrabona Racing Team idén nyáron a három legrangosabb versenyre is bekerült, ami önmagában is kiemelkedő eredmény.

Hozzátette, tavaly a karosszéria részleg volt a legnépszerűbb, jelenleg pedig az aerodinamikán dolgoznak a legtöbben, ezt fejlesztik. A megálmodott és megépített jármű nemzetközi szabályrendszernek kell, hogy megfeleljen, a legtöbb előírás a biztonságra, a pilóta védelmére vonatkozik, ezek betartását szigorúan ellenőrzik.

– Szeptembertől december végéig tart a tervezési időszak, ekkor határozzuk meg az új koncepciót, felvesszük az új tagokat és számítógépes modelltérben az utolsó csavarig megtervezzük az autót. Az elképzelést a szponzorainknak is bemutatjuk egy erre hivatott rendezvényen, ahol a felmerülő hibákat is kijavítjuk. Januártól indul a gyártási időszak; gyártási, műszaki rajzokat készítünk.

Azokat az alkatrészeket, amiket szükséges, egyedi gyártásba küldjük, amit a saját műhelyünkben is el tudunk készíteni, azt legyártjuk mi – sorolta a fiatalember, aki társaival együtt májusban összerakja az autót, majd elindítja a hosszú tesztidőszakot.

– Hazai pályákon teszteljük az autót, versenykörülmények között. Az igazi megmérettetések, a Formula Student versenyek június elejétől kezdődnek Európa-szerte – mesélte tovább az ifjú mérnök. Elárulta, az Arrabona Racing Team idén nyáron a három legrangosabb versenyre is bekerült, ami önmagában kiemelkedő eredmény, hiszen bonyolult mérnöki kvízeket kellett megoldaniuk a kvalifikációhoz. Szerepeltek a német, az osztrák és a magyar versenyen is: itthon, a Hungaroringen összesítettben harmadikok lettek kategóriájuk több mint harminc csapata közül. Ausztriában, a Spielberg Formula 1-es pályán másodikként zártak, Németországban, a Hockenheimringen csaknem harminc indulóból szintén csak egyetlen csapat előzte meg őket.

Hazai pályákon tesztelik az autókat.

– Ezeknek a Forma 1-es pályáknak egy-egy szakaszát jelölik ki számunkra, az autóink is sokkal kisebbek, mint a tévében láthatóak – részletezte László, hozzáfűzve, a pilóták is a csapat tagjai, akik szintén részt vesznek a tervező munkában, az építésben.

Azt, hogy a nagy pillanatokban ki vezethet, pilótaválogatók útján jelölik ki. Belső gokart-bajnokságot rendeznek, szimulátorokon gyakorolnak, melyeken a köridőket, a sebességet, és az autó kezelésének finomságát, stabilitását is nézik.

A fiatal elmondta, az, hogy ilyen modern technológiával építhetnek autókat, nagyon különleges élmény, folyamatosan hajtja őket a tudásvágy, a jobbítás igénye. Jövőre újra három nívós európai helyszínen szeretnének brillírozni.

– Napi négy, hat, nyolc órát foglalkozunk a munkánkkal, mindent beleadva küzdünk a célért. Aki jól csinálja, annak ez az idő a szabadideje – sorolta meglátásait.

Hozzáfűzte, az egyetemen van a labor, az iroda és a jól felszerelt, külön álló műhely, ahol a hangosabb munka folyik. A csapat jelenleg csaknem ötven fiatalt egyesít, Békés megyét erősíti még rajta kívül a battonyai származású, gépészmérnök Szelezsán Bettina, aki most angol nyelven folytatja a győri járműmérnöki mesterképzést, valamint a békéscsabai járműmérnök, Püski Norbert is, aki szintén mesterképzésre jár, műszaki menedzser is lesz.

Megyei szponzoraik is vannak: a békéscsabai Losonczi Innovation Kft. már második éve támogatja a csapatot, többek között a László által tervezett féknyereg megmunkálásával, emellett idén a mezőberényi FábaFém Kft. is segíti őket futóműkomponensek esztergálásával. Solymosi László elárulta, a legtöbb csapattársa hatalmas F1- és motorsport-rajongó, őt viszont inkább a két kézzel való alkotás, a tervezés vonzza, de egyre jobban kedveli a versenysportokat.

Idén a futóművet és a karosszériát optimalizálják Solymosi László kifejtette, a legutóbb megépített autójuk tengelytávja nagyjából másfél méter, nyomtávja 1,2 méter volt, ahogy a többi csapaté is, az előírásoknak megfelelően. Különlegessége az önhordó, karbonszálas kompozit karosszéria. A felnik is karbonkompozit anyagból épültek, idén ezek is saját gyártásúak voltak, hibátlanul debütáltak. A mérnök hozzátette, évről évre több 3D nyomtatott alkatrészt használnak, már teszteltek csonkállványokat is, amit idén nem marással állítottak elő, hanem egy támogatójuk segítségével fémnyomtatással. Kiemelte, rengeteget tanulnak, sőt újítanak, az egyetemen tesztelt megoldásaikat gyakran viszik tovább az iparba. Az idei autóban a futóművet szeretnék optimalizálni, illetve a karosszériát szeretnék még ideálisabbá, még könnyebbé tenni. Hangsúlyozta, az alapot mindig a megbízhatóság jelenti. Az autót a pályák adottságaihoz igazítják, a végsebessége általában 120 kilométer/óra, amely lehetne több is, de inkább a gyorsulás és a kanyarsebesség a fontos. Emellett cél a tömegcsökkentés, a rendszerszintű tervezés és az optimális időbeosztás.

