Albert Zsolt, a gyulai Bike Corner Kerékpár Szaküzlet és Webáruház munkatársa elmondta, érezhetően nőtt az érdeklődés az elektromos rásegítésű kerékpárok iránt. Tapasztalatai szerint elsősorban az ötvenesektől a 70 éves korosztályig vásárolnak ilyen eszközt, az ennél idősebbek kicsit idegenkednek a sebességtől, és tartanak annak veszélyeitől. A műszaki szakember is úgy látja, hogy a legtöbben elsősorban az olcsóbb árkategóriába tartozó járműveket vásárolják, ahogy a támogatásokat is mindenki igyekszik igénybe venni. A szakember is úgy vélekedett, hogy célszerű a jobb minőségű eszközöket vásárolni, hosszabb távon az a jobb megoldás.

Elérhető a támogatás Néhány nappal ezelőtt a Békés Megyei Kormányhivatal a Facebook oldalán adott tájékoztatást arról, hogy az elektromos rásegítésű kerékpárok vételárának akár felét is megkaphatja az, aki állami támogatásra pályázik. A részletekről megtudtuk, a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervhez kapcsolódóan akár 10 ezer elektromos rásegítésű kerékpár beszerzéséhez nyújt támogatást. A pedelec kerékpárok alternatívát nyújtanak a gépjármű-használattal szemben, csökkentik a fosszilis energiahordozók felhasználását, ezen keresztül csökkentik a települések légszennyezettségét. A pályázat forrását a Technológiai és Ipari Minisztérium biztosította.