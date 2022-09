Szarvas Immár negyedik alkalommal hívták életre a Körös-körül, a Körös körül futófesztivált vasárnap Szarvason, amely ezúttal is a Mobilitási Hét fő programeleme a településen. Főszervezői ezúttal is Krivik Viktor hivatali programszervező és Rohonyné Urbancsok Zsuzsanna futónagykövet voltak. Ám a rendezvényen idén nem csupán a mozgás volt középpontban, hanem az egészség és a prevenció is, hiszen csatlakozott hozzá a szarvasi ponttal is rendelkező Mályvavirág Alapítvány, valamint két szűrőbusszal a Nemzeti Népegészségügyi Központ is.

A reggel a rajtszámok felvételével indult a Vízi Színház színterén, ahol az ünnepélyes megnyitó előtt a Tessedik Táncegyüttes lépett fel. A rendezvény háziasszonya Novodomszky Éva műsorvezető, és a Mályvavirág Alapítvány tiszteletbeli tagja volt. Elmondta, a futófesztivál idén összefonódik a World Go Day Nőgyógyászati Onkológia Világnapjával. Hozzátette, örömmel látja azt Szarvason is, hogy egyre többen csatlakoznak Go Day-hez, ami már a számtalan lila pólós futóból is egyértelmű. De az inkább sétálni vágyók sem maradtak program nélkül, hiszen számukra a "2022 méter gyalogszerrel magamért" című közös figyelemfelkeltő Go Day gyaloglás várt az Életem gyöngye Mályvavirág szobor érintésével – tette hozzá a műsorvezető.

Nagy-Vargha Zsófia helyettes államtitkár megnyitóbeszédében elhangzott, életünket sokszor válságok és betegségek kísérik, amelyekkel folyamatosan fel kell vennünk a harcot. A Nőgyógyászati Onkológia Világnap pontos célkitűzése pedig, hogy figyelmeztessen, vannak olyan betegségek, amelyek kifejezetten a nőket érintik, és bármennyire is tartunk ezektől a problémáktól, nem szabad ezeket tabuként kezelni. Beszélni kell róluk és cselekedni azért, hogy akár életeket tudjunk megmenteni. A méhnyakrák ugyanis nem kegyelmes senkivel, hazánkban évente több, mint ezer esetet diagnosztizálnak belőle. A szakemberek pedig újra és újra azt hangsúlyozzák, hogy a gyógyulás érdekében kulcsfontosságú a gyors felismerés.

Hozzátette, bár a kormány által támogatott ingyenes szűrési lehetőséget egyre többen veszik igénybe, a figyelemfelhívás továbbra is kulcsfontosságú. Kiemelte, Magyarország Kormánya pedig a megelőzésre is gondolva 2014-ben bevezette az ingyenes HPV elleni védőoltást is, amelyre az igény szintén évről-évre nő, ám még mindig vannak olyanok, akik nem merik beadatni gyermeküknek a biztonságot jelentő vakcinát. Az ezzel kapcsolatos rémképek eloszlatásáért pedig rengeteget tesz a Mályvavirág Alapítvány a mindennapokban és például a futófesztiválhoz való csatlakozással is. A szervezet ugyanis felismerte, hogy a tudás is egyfajta védőoltás lehet, mert ha képesek vagyunk megfelelő információkat nyújtani a szülőknek a HPV elleni vakcina, vagy akár a rákszűrés fontosságáról, úgy a családok felelősen dönthetnek az életüket igenis befolyásoló döntésben. Emellett a legfontosabb továbbra is az, hogy merjünk beszélni a problémáról, amire ez a rendezvény is bátorít mindenkit. Ugyanakkor a sport is fontos tényező a témában, hiszen az egyben az életerőről is szól.

Végül Nagy-Vargha Zsófia említette a fiatalok bevonásának fontosságát, amelynek egyik kiváló zászlóshajó programja a Mályva Tinik Program, amely a tinédzserek nyelén képes megszólítani a gyermekeket is.

Babák Mihály polgármester kifejtette, nagy boldogság Szarvas számára, hogy ismét szervezője és otthona lehet a futófesztiválnak, és a hozzá kapcsolódó Mályvavirág Alapítványos programoknak. Hozzátette, ezt az eseményt idén a város újratelepítésének 300. évfordulójára szánt egyik ajándéknak is tekintik. Majd az összetartozásról szólt, ami számukra nagyon fontos, épp úgy, ahogy az egészséges életmód is, ami a biztonságot is jelenti az embereknek.

A polgármester után Molnár Etele, a rendezvény fővédnöke, Gaál Roland, a Szarvasi Járási Hivatal vezetője, Kondor Péter evangélikus püspök, valamint Csasztvan András, a Cervinus Teátrum ügyvezető igazgatója köszöntötte a jelenlévőket. Mindannyian hangsúlyozták a sport és az egészség fontosságát, illetve kitértek arra, hogy Szarvason milyen nagy szerepet kap a mozgás, és hogy örömükre a helyiek élnek is annak lehetőségével a sportegyesületek keretében, a különböző táncórákon, vagy akár a futásban, kerékpározásban.

Tóth Icó, a Mályvavirág alapítója elárulta, tíz évvel ezelőtt, harminc évesen lett méhnyakrákos. Akkor még semmit sem tudott erről a betegségről, ahogy azt sem, hogyan előzhette volna meg. Ugyanakkor a szerencsések közé tartozik, mert végül leküzdötte a betegséget. A Mályvavirág Alapítvány és a Mályvavirág Pontok pedig azért dolgoznak, hogy mindenki tudjon arról, a méhnyakrák megelőzhető. Tájékoztatnak továbbá a nők lehetőségeiről, illetve a többi nőgyógyászati daganatos betegség tüneteiről is azért, hogy ha azokat bárki észleli, úgy minél előbb orvoshoz forduljon.

Az alapítótól megtudtuk, 2019-ben az európai szervezetükkel összeültek, és úgy döntöttek, hogy a 26 ország, 70 összedolgozó betegszervezete elindít egy olyan világnapot, amikor igazán sokat tudnak beszélni a méhnyakrák témájáról. Bízva abban, hogy sok-sok emberhez eljutnak. Ekkor született meg a Nőgyógyászati Onkológia Világnap. Idén pedig a Szarvasi Mályvavirág Pont vehette át a stafétát és szervezhette meg ezt a napot, méghozzá a Körös-körül a Körös körül Futófesztivál keretében. De azért is különleges ez a nap az alapítvány számára, mert elindul egy orvosnagykövet stafétájuk is, dr. Zákány Zsolt szülész-nőgyógyász főorvossal, akiről megtudtuk, szinte már hazajár Szarvasra, és nagyon sokat segíti a Mályvavirág Alapítványt. A főorvos a program keretében egy évig fog bővebben beszélni és tájékoztatni a nőgyógyászati daganatokról Trokán Anna színésznővel karöltve.