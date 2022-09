– Hogyan került Dévaványáról Békéscsabára, a Lencsésire?

– A megyei művelődési központ akkori igazgatója és igazgatóhelyettese felfigyelt a dévaványai munkámra, és megkerestek, hogy itt nagyobbak a lehetőségek, szakmailag is szélesebb a spektrum. Ezzel párhuzamosan a későbbi feleségemet is megkereste a megyei könyvtár. Úgy döntöttünk, hogy belevágunk, Békéscsabára költözünk. A megyei művelődési központban feladatként megkaptam a videóstúdió rendszerbe és munkába állítását. Tanfolyamot indítottunk, és mivel újdonságnak számított, nagy is volt rá az érdeklődés. A Lencsési lakótelep kellően be volt kábelezve, ezért itt létrehoztunk egy közösségi televíziót. A közösségi jellegű tevékenységeket próbáltuk felkarolni, támogatni; igyekeztünk minden olyan megmozdulást megmutatni, amely segíti a közösség életét. Akkor ismertem meg jobban és szerettem meg a Lencsésit. A mai napig vallom, hogy az ország egyik legszebb lakótelepe a nagy, zöld terekkel, a fákkal, a tölgyfasorral, az Öntözött réttel, az Élővíz-csatornával, és közben nincs túlzsúfolva. Így, amikor meghirdették 1991-ben az induló intézmény igazgatói posztját, adta magát, hogy jelentkezem.

– Mire a legbüszkébb az elmúlt negyven évből?

– Minden intézmény működése annyit ér, amennyire hajlandók kiállni érte azok, akikért dolgozik. Volt egy intermezzo a Lencsési Közösségi Ház életében. 1999 elején az egyik városházi fiókból hirtelen előkerült egy anyag racionalizálás címén, amiben 13 intézmény volt érintett, és ezek közül egyedül a Lencsési Közösségi Ház volt közművelődési. Nem is értette senki, hogy miért. A lényeg, hogy át kellett volna települni a József Attila általános iskola épületébe, ahol nem volt hely, tehát ez a közösségi ház bezárását jelentette volna. Amikor ennek híre ment, megmozdultak a látogatók, majd az egész lakótelep, három-négy nap alatt 1051 tiltakozó aláírás jött össze. Volt is hatása ennek, a Lencsési Közösségi Házra vonatkozó rész lekerült napirendről. Amire büszke vagyok, az a bővítés, amire a városi közgyűlés 2000-ben saját erőből 20 millió forintot szavazott meg, ennek hála épült meg a nagyterem is. Később pályázati forrásból tovább bővült az épület, és mára mondhatni ideális tárgyi, technikai, személyi feltételek között működik az intézmény.

– Mi a hitvallása?

– Egy közösségi háznál az alapvető cél az emberek életminőségének a javítása, a közjó szolgálata. Ez a munka nem fejeződik be délután 4 órakor. Reggel 8-kor kezdődik, és van, hogy este 10-ig tart. Ehhez kell egy biztos családi háttér, ami nekem megvolt. A feleségem sokat segített, nemcsak tanácsokkal, hanem azzal is, hogy megértő volt, ha rendezvények miatt este 10-kor értem haza, tudta, hogy ez ezzel jár. Hiszem, hogy mindig nyitottnak kell lenni. Itt a közösségek aktívak és nagy létszámmal működnek, viszonylag nagy önállósággal és kihatással. A programok pedig úgy állnak össze, hogy a körvezetők megosztják az ötleteiket, azokat összegyűjtjük, majd mi is hozzátesszük a miénket. Így mindenki a magáénak érzi. És amikor megmozdult az egész lakótelep a Lencsési Közösségi Ház védelmében, akkor az is azért volt, mert mindenki a magáénak érezte.

– A neve egybeforrt a három évtized alatt az intézménnyel. Mondhatni nincs Lencsési Közösségi Ház Takács Péter nélkül. De vajon van Takács Péter Lencsési Közösségi Ház nélkül?

– Nincs. A feleségem, bár megértő volt, néha azt mondta, hogy nekem a közösségi ház az első otthonom. Annyira hozzám nőtt, hogy ha elmegyek több napra valahova, amikor visszajövök Békéscsabára, az első dolgom az, hogy körbeautózom és megnézem, hogy minden rendben van-e.