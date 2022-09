Az Agrárminisztérium közleményéből kiderült, a versenyen olyan problémákat és helyzeteket szimulálnak a megmérettetés rendezői, amelyek a természetvédelmi őrök mindennapi munkájában is előfordulnak, de ügyességi feladatokra is számíthatnak a versenyzők. Dévaványán természetesen Európa legnagyobb testtömegű röpképes madarával, a magyar puszta és a Körös-Maros Nemzeti Park emblematikus fajával, a túzokkal kapcsolatban is várnak rájuk érdekességek.

Az országosan meghirdetett programban idén 64-en kaptak lehetőséget az aktív részvételre. Minden versenyzőt egy-egy természetvédelmi őr segített mentorként a területi döntőkre való felkészülésben. A kócsagőr-jelöltek a mentoruk mellett eltöltött kéthetes szakmai gyakorlaton betekintést kaptak a Természetvédelmi Őrszolgálat munkájába, megismerték az adott nemzeti park táji és természeti értékeit. Ezt követően területi döntőkön dőlt el, kik lesznek azok, akik a Körös-Maros Nemzeti Park kiemelkedően értékes területein tartott országos döntőben megmérkőzhetnek.

A tét a „Tutajos és Matula-díj”, a legjobb versenyző ugyanis elnyeri a Tutajos, felkészítője pedig a Matula díjat. Amellett, hogy a nyertes páros egy elképesztő 5 napos tanulmányúton is részt vehet majd a romániai Erdélyi-szigethegység Natúrparkban, a többiek sem szomorkodhatnak, hiszen helyezéstől függően az élmények mellett természetvédelmi ajándékcsomagokkal gazdagodnak.

A program és az országos döntő támogatói között szerepel az Agrármisztérium, a Fürge Diák Iskolaszövetkezet, a Hortobágyi Nonprofit Kft., a Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány, illetve a hazai nemzeti park igazgatóságok.