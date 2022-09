A répát már ötezer évvel ezelőtt termesztették. Színe akkoriban bíbor vagy lila volt, míg az ókorban fehér, világossárga, piros és sötétlila színű változatait ismerték. Narancssárga változatát ekkor még egyáltalán nem ismerték. A mai színe a holland kertészeknek köszönhető, akik új zöldségfélével akartak kedveskedni a királyi családnak az 1600-as években.

Manapság bébirépát már Békésben is használnak. Ez nem a kertben terem, hanem nagyobb répákból „gyártják”, darabolással és koptatással. Egy kaliforniai gazda találta ki az 1980-as években, hogy ne vesszen kárba, és ne kelljen kidobnia a nagy mennyiségű hibás vagy göcsörtös zöldséget. A piaci eladásra alkalmatlan sárgarépákat zöldbabvágóval majd burgonyahámozóval formálta, így született a bébisárgarépa.

– A sárgarépa igazi természetes multivitamin, C-, D-, E-, és K-vitamin, valamint B-vitaminok egyaránt találhatók benne – hangsúlyozta Prohászka Béla mesterszakács, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke.

– Az ásványi anyagok közül kalciumot, káliumot, foszfort, vasat, cinket és folsavat is tartalmaz. Mindennek köszönhetően hozzájárulhat az immunrendszer optimális működéséhez, és néhány daganatos betegség ellen is védelmet nyújthat. A sárgarépa fontos biológiai hatóanyaga a bétakarotin (más karotinokat is tartalmaz), amit az emberi szervezet A-vitaminná alakít. A bétakarotin antioxidáns tulajdonsága szintén fontos a daganatos betegségek megelőzése szempontjából. A bétakarotin emellett a bőr igazi őre is, mert nyáron védelmet nyújt a napégés ellen, szabadgyökfogó hatásánál fogva pedig megakadályozza a bőr öregedését, a ráncok, pigmentfoltok megjelenését.

És hogy milyen a jó sárgarépa? A szakemberek szerint kemény, puha foltoktól mentes répát érdemes vásárolni, ha lehet, levélzettel együtt, mert a levelek a legárulkodóbbak a zöldség frissességével kapcsolatban.

A gumis, töppedt példányokat semmiképpen nem szabad megvenni. Segítséget jelenthet a sárgarépa korával kapcsolatban a gyökér és a levelek találkozásánál megjelenő feketés szín is. Hűtőszekrényben papírtörlőbe tekerve vagy hűvös, sötét helyen egy-két hétig eltartható. Ilyenkor érdemes levágni a sárgarépa levélzetét, mert elveszi a nedvességet a gyökértől.

Fotó: Shutterstock

Fülöp Lili, az Európai Friss Csapat dietetikusa hangsúlyozta, a sárgarépa szinte minden formában fogyasztható: nyersen, főzve, párolva, sütve. Ami alapvető a felhasználásával kapcsolatban, hogy mindenképpen vékonyan kell meghámozni, mivel értékes tápanyagainak nagy része közvetlenül a vékony külső héj alatti háncsszövetben található.