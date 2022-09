Házigazdánk vidám hangulatban, jó kedélyűen fogadott bennünket békéscsabai otthonában. Mint azt hírportálunk kérdésére elmondta, egy sajnálatos baleset miatt a baloldala lebénult, mégis ellátja saját magát, mindennap borotválkozik, tisztán tartja a házát, amit mi is megtapasztalhattunk, hiszen nagy rend uralkodott mindenütt. Hozzátette, fia segíti ebben, de egyébként is nagyon büszke a családjára, összesen öt gyermeke van. Emellett tévén követi a világ eseményeit, figyelemmel kíséri a közéletet, és persze foglalkozik a különleges szlovák tárgyakból álló gyűjteményével. Ahogy elárulta, édesapja békéscsabai szlovák volt, aki egy cigány lányt, az édesanyját vette feleségül. Ebből a szerelemből született ő is. Pataj László egyébként, ahogy édesapja is, a szűcs hivatást választotta, és nem is bánta meg, hogy emellett a szakma mellett tette le a voksát annak idején.

– Apám mindig azt mondta, hogy a szűcs úgy él, mint a gróf. S ha ez nem is volt teljesen igaz, de tény, hogy általában nem volt gondunk, a munkánkat megfizették – tette hozzá házigazdánk, aki azt is elárulta, hogy édesapja főként birkabőrökkel foglalkozott. Pataj László pedig szintén a hivatás szinte teljes egészét űzte, különleges kesztyűiből és sapkáiból mi is láthattunk többet a látogatásunkkor.

Pataj László elmondta, a különleges és egyedi emlékek sok-sok év gyűjtésének eredményei

Fotós: Für Henrik

– Mindig érdekelt szlovák múltunk is, sajnos volt olyan időszak, amikor el kellett adnunk a bútorainkból. Később azután elkezdtem gyakran 19. század elejei, száz-, akár majd kétszáz éves tárgyakat gyűjteni – idézte fel hobbija előzményeit. Findzsából, a mai szóval füles és fületlen csészéből már mintegy kétszázötven található a kollekciójában. Mint megtudtuk, volt olyan, hogy évekig nem jutott új darabhoz, és olyan szerencsés hete is volt, amikor öt-hat findzsát is megvásárolt.

Később bemutatta azokat a sok évtizede készült edényeket is, amelybe a szlovák jellegzetes túrós ételeket, illetve a pörköltet tálaltak annak idején. Az 1884-es dátum szerepel azon a két tányéron, amelyet egy fiatal párja két tagja kapott az esküvője, illetve a lakodalma alkalmából. Ott szerepel a gyűjteményben ma már nagy-nagy ritkaságnak számító két decis szódásüveg is. Nagyon érdekes emlék egy szintén igen réginek számító rézcsatos biblia. A tárgyak segítségével szinte feltárul a múlt, például egy-egy porcelánborotva vagy szappantartó segítségével. Ugyancsak dísze a gyűjteménynek a rámy és tornyos rámy, a skrinya vagy a fiókos stelázsi.

Különleges emlékek ezek, sok-sok év gyűjtésének eredményei – tette hozzá Pataj László, aki kiemelte, többen is érdeklődtek nála, többen próbálták meggyőzni, hogy adjon el a tárgyakból, ő azonban ragaszkodik hozzájuk.