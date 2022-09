Sutya Miklósné, a Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda igazgatója elmondta, ő és a Battonyai Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Mihucz György vállalt közvetítő, segítő szerepet ebben a munkában. Felvették a kapcsolatot a battonyai idősekkel, megszervezték az interjúkat. Fontosnak tartják a nemzetiségi kultúrának, a román nyelvnek is az ápolását és fennmaradását. Ez a kutatás ezt a célt is szolgálja. Az anyag feldolgozása után kiadványt is megjelentetnek kutatási eredményeikről, csakúgy, mint 1992-ben.