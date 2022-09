– Mit jelentett és mit jelent az ön számára a zene?

– Nagyapám, aki szintén a Kádár Ferenc nevet viselte, nagyon szigorú ember volt. Gyakran elmondta, „Kisfiam, ha megöregszel, hasznát tudod majd venni a zenélésnek.” Megtörtént, hogy több mint húsz gyermekkel játszottam az utcán, ő pedig csak intett, hogy menjek be gyakorolni. Akkor el is kezdtem sírni, de készülni kellett, mert néhány nap múlva a kultúrotthonban léptünk fel. Két testvérem végül nem maradt meg teljesen a zenénél, Pista inkább bütykölt, gépészettel foglalkozott, és Jóska sem folytatta akkor. Én viseltem ennek a gyönyörű hagyománynak a szépségét és a terhét is.

Szeretni kell a muzsikát, ma is mindennap zenélek. Amikor reggel felkelek, és eszembe jut egy nóta vagy szép népdal, eljátszom. 270 ezer népdalunk van, óriási a merítés. S ma is, ha eljutok tanítani a furulyatáborba, visszajátszom a dalokat.

– Mit tapasztal tanítás közben. Van befogadókészség a gyermekekben?

– Nagyon sok zenész, művész unokája és népzenét, néptáncot tanuló fiatal volt ott a táborban, akik családi indíttatásuk miatt is nyitottak a magyar népzenére. Eljöttek Váraljára felvidéki, erdélyi, kárpátaljai és Amerikában élő magyarok is. Sajnos általánosságban nem ez a jellemző, pedig ragaszkodni kell a magyar kultúrához, nem szabad elfelejteni soha, mert a mienk. Kiskorukban kell a gyerekeket megszólítani, mert öreg fából nem lehet görbe botot csinálni, csak akkor hajlik, amikor fiatal. Előfordult, hogy egy fellépésünket négy fiatal valamiért meg akarta zavarni, de mi folytattuk. Fújtam a furulyát, mellettem zenésztársam harmonikázott, hárman énekeltek a műsorban. Sajnos akadnak, akik ellenségei a saját kultúránknak, pedig ebben az országban élünk, ami a mienk, azt nem szabad letaposni, azt művelni kell.

– Fiatalokat megszégyenítően lendületes. Mi inspirálja újra és újra?

– A furulyatáborban két erdélyi művésszel voltam egy szobában, tőlük is tanultam dalokat, jó volt őket hallani, de amikor sofőrként dolgoztam, akkor is törekedtem erre. Volt egy esetünk, amikor annak idején Görbeházán bementünk egy kocsmába télvíz idején, és ott csak ült egy cigány zenész. Kérdeztem, tőle, hogy „A muzsika, hol van pajtás?” Szólt a többieknek és két órán át zenéltek. Olyan is történt, hogy Kiskunhalason betértem egy csárdába, csak egy vacsorára, de amikor megpendült a tambura, valami bennem is megmozdult, kíváncsi voltam, ott maradtam és éjfélig hallgattam a zenét. Sok-sok élményt gyűjtöttem össze ilyen módon.

– Említette a nagyapját, Kádár Ferencet, aki szinte napra pontosan hatvannégy évvel ön előtt vette át a Népművészet mestere díjat. Mit jelentett mindez az ön számára?

– Visszagondoltam arra, hogy ő mindig a jóra kért, és nemrég, egyedüli népzenészként megkaptam azt az elismerést, amit ő is átvehetett több évtizede, 1958-ban Kicsordult a könnyem is. Sokat jelent. Számomra nagy élmény volt, amikor néhány éve egy 88 éves néni, felismert, emlékezett nagyapámra, és dalt is kért tőlem.