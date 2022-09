A gyerekek visszaültek az iskolapadba, szüleik a napi rutinban elfáradva roskadnak le esténként a televízió elé, vagy böngészik a világhálót. Ám Csjernyik Éva nekik is kínál motivációt. Akár tornatermi, szabadtéri, netán uszodai is legyen az a testmozgás. Ám a sport és a testnevelés az iskolásoknak mást jelent, mint a felnőtt korosztálynak. Számukra nem az izmosodás vagy a fogyás a cél, hanem 100 százalékban a mozgás öröméért sportolnak. Ez az öröm az iskola kezdetével sem kell, hogy elmúljon.



– Ez az örömszerzés motiválja folyamatosan. Meglepte, hogy ezt mások is észre veszik?

– Megtiszteltetésnek érzem. Mindig igyekszem úgy végezni a munkám, hogy mindenki számára, beleértve engem is, elérhető legyen az egészséges és sportos életmód a mindennapi életünkben. S ha ezt jó szívvel veszik a komlósiak, már megérte.

– Családjában nem volt sportoló. Nem példaképet követve választott pályát. Akkor hogyan?

– Egyszerű, nyolcgyermekes családból származok, én vagyok a hatodik lány a sorban. A mozgékonyságomra az iskolai testnevelőm felfigyelt. Így kezdtem el szertornázni. Máig bemutatom a gyakorlatokat, a gyerekek pedig ezt nagyra értékelik. Talán tisztelik is bennem, hogy ennyi idősen még minden gond nélkül képes vagyok kézen és fejen állni akár. Itt, Komlóson egyébként 30 éve tanítok, Szőregen kezdtem a pedagógusi pályámat, ahol fantasztikus indíttatást kaptam. Minden munkát a vállamra raktak. Sok területen kipróbálhattam magamat, helyt is álltam. Már akkor, fiatal pályakezdőként oktattam úszást, iskolai közösségi ember voltam, és ez olyan lendülettel indított el a pályán, ami máig tart. Annyi impulzus ért, ami örök kíváncsivá tett. S ahogy telnek az évtizedek, új sportágak jönnek, mi, szakemberek pedig igyekszünk a mozgás örömét színessé tenni, amit ha a fiatal magába szív, szerencsés esetben egy életre szólóan meghatározza az életét.

– Csjernyik Éva élete is az állandó mozgásról, pörgésről szól?

– Az iskola falain kívül is sokat teszek az egészséges életmódra nyitott komlósiakért: van akvafitneszcsoportom tíz éve az uszodában. Tartok nyugdíjascsoportos tornát, és találkozok a fiatalabb tornacsoportos hölgyekkel is naponta egy órát. Szívesen jönnek, s ha hosszú távon maradnak, ez nekem újabb lendületet ad.

– Motiváló a nyári teljesítménye, amit kerékpáros túrán ért el. Olvasták mások is…

– Ha koromhoz méltó teljesítményt tudok felmutatni, akkor élek a világháló adta lehetőséggel, kiposztolom. A nyári túrám a párommal ilyen volt: 10 nap, 830 kilométer. Kerékpárral. Mondták is a tanítványaim: Éva néni! Ez szép munka volt!

– Csjernyik Éva számára az úszás a nagy szerelem. Minden adott hozzá, hogy a Jankó János iskolában, a tanrend részeként úszást oktathasson.

– Tálcán nyújtja az iskola ezt a lehetőséget a diákoknak a Békéscsabai Tankerületi Központ támogatásával. Ráadásul a szomszédunkban van az uszoda. Az 1-8. osztályig én tanítom az úszást. Nincs olyan gyerek, aki a nyolc év alatt valamely úszásnemet ne sajátítaná el. Igyekszek jó alapokat adni. A tehetséges diákokat átirányítom a helyi úszóegyesülethez. Hálásak, hogy figyelek az utánpótlásra.

– A sport iránti szenvedélyes elköteleződése kitart még sokáig?

– Ez az utolsó tanévem. Á, te ezt nem tudod abbahagyni – mondják is nevetve a kollégáim. Egyelőre én is így érzem. Amíg önmagamért és másokért is képes vagyok tenni, dolgozok. Van még a végleges döntésemig pár hónap.