A főzőversenyre huszonhat csapat nevezett, nemcsak a faluból, hanem Biharugráról, Zsadányból, Körösszakálból, Komádiból, valamint a partiumi nagyvárosból, Nagyváradról is. Az egyletek nagy része káposztás étellel jelentkezett, közülük is a legtöbb toros vagy töltött káposztát készített, de volt székely-, lecsós, babos, sőt vaddisznós káposzta is. A zsűrinek nem volt egyszerű dolga, ezért az első, a második és a harmadik helyezés mellett hat különdíjat szintén kiosztottak.