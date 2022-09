– A helyiek közösségerősítő munkája révén iskola és óvoda is működik Lőkösházán. Ennek a jövőbe vetett hitnek köszönhető az is, hogy a település az egykori polgármester, Germán Géza kezdeményezése nyomán a templom megépítése mellett döntött. A Fatimai Szent Szűz Mária Templom igazi építészeti remekmű, amely kulturális, művészeti értékként is szolgálja a települést.

– A kormány kiemelt célja, hogy segítse kistelepüléseinket népességmegtartó képességük erősítésében, aminek egyik alappillére a történelmi egyházak működéséhez kapcsolódó épületek és helyi közösségi terek fejlesztése. A Magyar Falu Programban lehetőség nyílt az egykori kezdeményezés folytatására. Fazekas Gusztáv mindent megtett, hogy források érkezzenek a templom és környezete további fejlesztésére, szépítésére. Tavaly egyházi közösségi terek fejlesztése céljából közel 25 millió forint érkezett Lőkösházára, így elindulhatott a templom melletti régi hentesbolt átalakítása. Eszközbeszerzésre és bértámogatásra is sikeresen pályáztak, ennek az összege meghaladta a 4 millió forintot – adta hírül a politikus.