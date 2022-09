Édesapja nyomdokain halad a körösnagyharsányi Irimiás László, mint fogalmazott, tőle örökölte a hivatást. Most nap mint nap száznál is több szürke marhára vigyáz, az állomány 92 tehénből, két bikából, illetve nagyjából hetven borjúbál áll. A magyar-román határ menti falu külterületén legelteti a jószágokat, van, hogy egészen a válaszvonalat jelző kőig tereli őket a két keverék pásztorkutyával, az öreg Bojtival és annak ifjú tanítványával, Tigrissel együtt.

– Erre születni kell – mondta a hivatásáról. Az általános iskola elvégzését követően nem tanult tovább, ám mint kiemelte, ezzel nem is veszített semmit, megtalálta azt, amit keresett.

Két-három éven keresztül a falu állományára ügyelt, aztán 2006-ban elszegődött egy vállalkozóhoz, akkor harminc tehénből és egy bikából állt a gulya. Azóta eltelt másfél évtized, a jószágok száma pedig jelentősen bővült, nagyjából a háromszorosára.

– Legkésőbb hajnali fél 5-kor ki kell terelni a szürke marhákat a legelőre. Délben behajtom őket, isznak, majd kora délután ismét célba veszem velük a határt. Sötétedés környékén térek csak vissza, tehát nyári időszakban van, hogy este 9 óráig is kint vagyok velük – mesélte. Hozzátette, a sok gyaloglás hozzátartozik ehhez a munkához, életformához, és 34 éves kora ellenére érzi, hogy rengeteg kilométer van a lábában.

A szabad élet tetszik neki leginkább a hivatásában, az, hogy nem parancsol neki senki, ahogy viccesen fogalmazott, a szürke marhák között ő a főnök. Az időjárás jelenti a legnagyobb kihívást, hiszen ugyanúgy kint kell lenni a nyári rekkenő hőségben, a 40 fokban is a terepen, mint a viharok idején, hiszen a jószágokat legeltetni kell. Az idei aszály kapcsán megjegyezte: Körösnagyharsány mindig kapott szerencsére egy kis csapadékot, így jó volt a legelő, most pedig igazán kizöldült.

Ahogy a gulyás szakma ismérveit, úgy a munkaostor készítésének tudományát szintén édesapjától leste el. Komolyabban 2018-ban kezdett el ezzel is foglalkozni, és Szőke Péter népi iparművésznél vett részt egy táborban, akitől sokat tanult, akinél sokat fejlődött.

Azóta készíti nagyobb intenzitással a karikásokat. Miközben a szürke marhák legelnek, van, hogy napi nyolc órát is tud szánni az ostorkészítésre. Szerinte ehhez nincs szükség komoly gépekre – de nem is lenne a legelőn –, elegendő egy bicska, egy kalapács és egy lapos reszelő, azok meg elférnek egy táskában.

Olykor szokta is használni az ostort, leginkább akkor van rá szükség, ha összemegy két bika. Abból, ahogy csattan, meg lehet mondani, hogy megfelelően készült-e a darab. Ő szaruberakással készít kis-sárréti karikásokat, de tisztában van a biharival és a hortobágyival is. Előfordul, hogy egy-egy értékes darab több hónap alatt születik meg, így szerinte az, hogy egy-egy karikás ostorért akár 300 ezer forintot is elkérnek, érthető – hiszen az órabér így is csupán pár száz forintra jön ki, miközben szerinte van, aki óránkénti 1500 forintos fizetség alatt el sem megy dolgozni.