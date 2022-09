Azóta is „élő anyakönyvi adatbázisként” funkcionál. Hozzá nem csak fájós foggal, de sajgó lélekkel is lehetett fordulni. Bármikor. Olykor otthon a lakásán is. Ilyen „embergyógyász és vándor fogorvos” minőségben Köröstarcsa népe is emlegeti ma is, ahová 15 évig járt heti rendszerességgel. Majd a békési ÁNTSZ következett. Tisztifőorvossága alatt nem a büntetésre „hajtott”. Ellenkezőleg. A bajok, problémák megoldásában ő volt a segítő jó szó, a cselekvő igyekezett. Igényes volt és következetes, de mindig emberi és segítő volt. Megtanulhatták tőle a munkatársai, főnökei és ügyfelei is azt a jogszabályokkal kapcsolatos szemléletét, miszerint nem azok betartása és betartatása a cél, hanem, hogy a jogszabályok a jól működő szolgáltatások megvalósítását, a magas minőségi színvonalon történő működést biztosítsák!

Nyugdíjasként is kitartása, hűsége a legjellemzőbb tulajdonsága. Hűséges, segítő, mindig kéznél levő főállású nagymama, nem „nagymama fokon”, hanem a szeretet állandó, magas intenzitásán.

Háza nyitott egy „Női kör” előtt, ahol mindig nyitott szívet és bátorító szót, tanácsot kapnak itt a lelkileg megfáradt vagy elbizonytalanodott keresők. Igazi családgondozó. Évek óta lelki vezetője a városunkban havi rendszerességgel működő „Életrevalók” klubjának, ahol a daganatos betegek és hozzátartozóik kaphatnak itt – Eszter vezetésével – a gyógyuláshoz és a betegség elhordozásához nemcsak lelkitámaszt, megerősítést az élet törékeny voltának elfogadásához, hanem speciális életviteli tanácsokat, gondolatokat is.

Maga is példa értékűen sokat tesz a saját testi – lelki egészségének megőrzéséért, hogy harmóniában legyen a nyolcadik „X” környékén is. Rendszeresen és sokat olvas, e-book-ot használ, naprakész az internetes világban is, és e-mailben is tartja a kapcsolatot a családdal, a barátaival, naponta lelkigyakorlatot tart és emellett kitartóan sétál és túrázik, biciklizik – ez utóbbit a szobabiciklivel is. Ebben társat is talált.

Vitalitását mi sem bizonyítja jobban, hogy 74 évesen férjhez ment diákkori udvarlójához dr. Gschwindt Andráshoz, akivel együtt egyszerre erősítik a békési és mezőberényi lokálpatrióta szemléletet és életvitelt. Férje szintén aktív szellemi életet él, hiszen 81 éves kora ellenére is még tanít, projektet vezet, mentorál és kutat a Budapesti Műszaki Egyetemen, nevéhez fűződik a MASZAT – „MAgyar SZATelit” űrkutatási program, melyben Eszter is lelkes szellemi partnere.