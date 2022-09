Az előző időszakban bérköltség-támogatást nyújtottak azoknak a vállalkozásoknak, akik a célcsoport tagjai – azaz a hátrányos helyzetűek – közül vettek fel munkatársakat. Segítették a vállalkozóvá válást is, valamint számtalan szolgáltatást biztosítottak.

A munkanélküliek száma most is 11 ezer körüli, az összetétel azonban változott, főleg az 50 év felettiek keresnek állást. A közfoglalkoztatottak közül is azok, akik megfelelő szakmával rendelkeztek és motiváltak voltak, immár találtak megfelelő munkát.

Ezért a mostani projekt során a célcsoport várhatóan némileg átalakul, előtérbe kerülnek az 50 év felettiek, valamint a kisgyermekes anyukák, továbbá az inaktívak és a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők.

A TOP Plusz keretében nemrég indult program 2027 végéig tart majd, és összesen mintegy 4,3 milliárd forintból valósul meg. Ennek 70 százaléka megy bérköltség-támogatásra, azaz a célcsoport tagjait foglalkoztató vállalkozásoknak. Most is segítik majd a vállalkozóvá válást, valamint ezúttal is lesznek szolgáltatások. A képzések terén igyekeznek a szakképzési centrumokhoz irányítani az érdeklődőket, mivel azokban indulnak ingyenes tanfolyamok. Összesen 2333 álláskeresőt és 274 inaktívat juttatnának munkához.