Cseh Istvánnal hol máshol, mint munka közben, orosházi üzletében beszélgettünk. Nincs megállás, lendülete a régi.



– Fodrászként képzelte el az életét fiatalon?

– Rádió- és tévészerelőnek készültem gyerekkoromban. A sors vagy éppen az akkori rendszer úgy alakította, hogy nem valósult meg az álom. Akkoriban nem létezett pályaválasztási tanácsadás. Annyi gyereket képeztek az iskolák, amennyit a vállalatok alkalmazni tudtak. Szegény családban nőttem fel, szóba sem került, hogy egy évet várjak arra, hogy rádió- és tévészerelőnek jelentkezhessek újra. Fontos volt, hogy minél gyorsabban, képzetten pénzt keressek. Amikor apám hazajött, közölte, másnaptól fodrásznak tanulok. Nem repestem az örömtől, de ma már örülök, hogy így történt. Ennek már 55 éve.

– Fiatal volt és lelkes, ám az akkori divat adott lehetőséget arra, hogy újítson? Volt igény a vendégek részéről a hagyományos frizurák mellett a különlegességekre?

– Pályakezdőként voltak unalmas pillanatok a fodrászüzletben. Monotonnak éreztem, hogy mindenkinek ugyanazt a frizurát készítsem el. Kitűnni a versenyeken lehetett. Először Békéscsabán neveztem, a hetvenes évek végén. Onnan a régiós, majd az országos versenyig jutottam. 1986-tól a magyar fodrászválogatott keretének tagja lettem.

– Itthon dolgozott, modelleket keresett, gyakorolt, ami meghozta a várt áttörést…

– Valóban, mert 1997-től tíz éven keresztül magyar bajnok voltam. Bejárhattam a világot, 2004-ben nyertem Amerika-kupát, győztem Uruguayban, második lettem 2008-ban Szentpéterváron, a Mesterek Tornáján. Párizsban rendeztek Európa-bajnokságot 2009-ben, onnan győztesként tértem haza. 2010-ben szintén Párizsban, a világbajnokságon pedig a dobogó harmadik fokára állhattam. Fantasztikusan ügyes, kreatív fodrászok között értem el ezeket a sikereket, akiktől rengeteget tanultam. Mindig a legtrendibb hajvágásokkal tudtam megörvendeztetni a vendégeimet is.

– Első kézből tudták Orosházán a hölgyek, az urak, milyen szín- és formavilág lesz a divat…

– És ezekről nem csak nálunk, a szalonban értesültek az emberek: szerveztünk látványos bemutatókat, frizurashow is volt többször a városban. De hívtak a szakma jelesei, tartottunk közös színpadi show-műsort, vágástechnikákat, hajfestést bemutatva női és férfifodrászoknak.

– Sikerei csúcsán befejezte a versenyzést, munkája mellett az oktatás töltötte ki minden idejét.

– Mentorként folytattam, 2012-ben egyik tanítványom, Kovács R. Ádám a milánói junior-világbajnokságon harma­dik helyezést ért el. Ami a színfalak mögött van, azt sokan nem látják: a versenyzés­, a felkészülés komoly anyagi ráfordítást és lemondást igényel­. Egyre kevesebben vállalkoznak erre. Emlékszem, amikor én egy olasz trénerrel készültem a világversenyre, szponzort kerestem, éjjel s nappal vágtunk, festettünk. A végeredményig, a hajlakkillatú és csillogó hajkoronák elkészüléséig hosszú út vezet.

– Cseh Pista (barátok, ismerősök, szakmabeliek, szinte mindenki így szólítja) majd 70 évesen is fáradhatatlan. Rendületlenül dolgozik, tanít, tanul, tanfolyamokat szervez és nem mellesleg a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, a kézműves tagozat elnöke. Miért szereti ezt a munkát is?

– Mert rendkívül sokat tehetünk a vállalkozókért. Ahogy az én szakmám, úgy a kamarai munka is mindig emberközpontú.

Névjegy

Cseh István 1953-ban született Orosházán. A József Attila Általános Iskolában, majd a szakmunkásképzőben tanult. 1967. július 15-én kezdte a fodrász szakmát. 1971-ben, a Csillag Áruház melletti fodrászat megnyitásakor lett fix helye a szövetkezet által üzemeltetett fodrászatban. Felesége, Kunos Zsuzsanna szintén fodrász. Egyéni vállalkozókként több mint 30 éve foglalkoznak szakmunkásképzéssel szalonjukban. Gyermekei más szakmát választottak. Évtizedeken át meghatározó volt számára a sport, barátaival focizott. Ma már hat unokájával játszik szívesen.