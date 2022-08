Kis Gábor és Dóró Viktor, a csorvási Hunapfel Kft. ügyvezetői kiemelték, 23 hektáron termesztenek gála, golden és red jonaprince fajtákat. Most a gálát szüretelik, csak kézzel szedik, majd méret szerint válogatják, hogy a keresletet ennek alapján is kielégítsék, mindenki megtalálja a neki tetszőt.

– Megtizedelte a termést a tavaszi fagy, majd a kánikula – ecsetelte Kis Gábor. – Szerencsére az öntözés a gyümölcs javát megmentette, és zamatos, kellő nagyságú almát kínálhatunk.

– Jégvédő hálót is kifeszítettünk a fáink fölé, és ez jég mellett a napégéstől is védte a gyümölcsöt. Januártól az elmúlt napokig 70 milliméter csapadék hullott, mely nagyságrendekkel kevesebb a szokásosnál. Magyarul, a most leesett 25–30 milliméter nagyjából az eddigi csapadék egyharmadát teszi ki. Erre mondják, jól jött, de a termésnél már nem oszt, nem szoroz.

Dóró Viktor hangsúlyozta, ha nincs extrém hőség, a Békés megyei almának éppen a napsütés, a kiváló termőtalaj, az itteni klíma adja meg az ízét, aromáját.

– A fajtákat úgy választjuk meg, hogy októberig mindig teremjen alma a különböző érési idejű fajtákból – ecsetelte Dóró Viktor. – Leginkább a környékbeli vásárlókat szolgáljuk ki, szerencsére keresik a gyümölcseinket. Emellett Németországba, Romániába, Litvániába szállítunk.

Roszik Attila családi gazdaságukban termeszt almát több mint 20 hektáron, náluk is a gálát szedik. Több más fajtát is nevelnek, ezek valamivel későbbi érésűek.

– Az öntözés kulcsfontosságú, enélkül most szinte nem lenne mit betakarítanunk – hangsúlyozta. – Ugyanakkor a folyamatos öntözésnek, a szivattyúk működtetésének nagy a költsége, és ezt az árban a piacon nem lehet érvényesíteni.

Apáti Ferenc, a FruitVeB elnöke elmondta, a korábbi 5-600 ezer tonna helyett hazánkban idén 350 ezer tonna körüli almatermés várható, ez egyharmaddal kevesebb, mint a tavalyi. A tavaszi fagyok mellett a múlt évi és az idei aszály súlyosbítja még inkább a helyzetet, a fáknak ugyanis nincs energiájuk kinevelni a jövő évi termést biztosító virágrügyeket.

Megszolgálja a gondoskodást

Kis Gábor elmondta, az eső mindig jobban „ízlik” a fáknak, mint az öntözés által kijuttatott víz. A tápanyag felvételéhez is nélkülözhetetlen a növény számára a csapadék. Ha az alma nem kap elég táplálékot, könnyebben leesik az ágakról. Amennyiben viszont megfelelő tápanyagot kap, erőt merít belőle, és megszolgálja a gondoskodást.

Apáti Ferenc arról is beszélt, hogy Magyarország jelenleg 24 ezer hektár almatermelő területtel rendelkezik, ami bő 20 évvel ezelőtt 42 ezer hektár volt. A szakember szerint a mostani az elmúlt 10 év az egyik legalacsonyabb mennyisége. Egy ilyen terméskiesés okán alapvetően magasabb árakra számíthatnánk a piacon, ezt azonban tompítja, hogy az unióban jó almatermést várnak, 12,2 millió tonna az előrejelzés.