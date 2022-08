Valamikor a vadászat az életet jelentette az embernek: a vad húsa szolgáltatta a táplálékot, bundája a ruházatot, csontjai, agyara az első kezdetleges fegyvereket, szerszámokat. De manapság sem lehetünk meg vadászat és halászat nélkül. E tevékenységeket komoly szabályok jellemzik – ezekről is hallottak a táborozó gyerekek a Kristály-tó partján, ahol Poroszlai Róbert, az Országos Magyar Vadászkamara Békés Megyei Területi Szervezetének Vadászkutyás Szakosztály elnöke és segítői (Bottáné Tisza Zsuzsa és Gaál László) tartottak bemutatót.

Forrás: Für Henrik

A vadászkutyák kiképzője sok négylábút készített fel arra, hogy hűséges társa legyen egy-egy vadásznak. Poroszlai Róbert azt is elmondta, Békés megye 480 ezzer hektár vadászterületén mi mindenre vadásznak és ebben a kutyák milyen segítségükre vannak a vadászoknak. Kiképzett vadászkutya társát, Albertet is bemutatta a táborozóknak. Ő egy 5 éves drótszőrű német vizsla, aki eddig 15 ezer vadat hozott elő a vadászterületekről, akár mezőn, akár vizes élőhelyen szerveztek vadászatokat.

Forrás: Für Henrik

Albert fegyelmezett, jó idegrendszerű és szeret dolgozni – ez kiderült a bemutatón, ahol lelkesen tett eleget a parancsoknak. Vele mutatta be Poroszlai Róbert az alapképzési ismereteket, mert komoly hónapok munkája, mire megtanul mindent egy jó adottságú eb – hiszen egyetlen négylábú se születik vadászkutyának! Albert bemutatta az apróvadas elhozást is, ami az egyik legnehezebb feladata a vadászkutyáknak, hiszen 6 kilós meglőtt nyulat, vagy vízből kacsát kell a vadászhoz vinnie akár százával. A bemutatón is bizonyította, hogy munkakedve határtalan.

A bemutató kapcsán azt is megtudtuk, nagyon sok helyre (táborokba, iskolákba, pályaválasztási rendezvényekre) hívják őket: – Az a célunk ezekkel a találkozásokkal, hogy az elöregedő vadásztársadalom számára megnyerjük a fiatalokat, kedvet ébresszünk bennük a vadászat iránt. Ne legyen bennük előítélet, tanulják, ismerjék meg a szabályokat és ha tehetik, csatlakozzanak hozzánk, a vadászokhoz – mondta Poroszlai Róbert, aki a bemutatóba bevonta még Csúzlit és Jim nevű kutyáit is. Segítőivel pedig fegyverbemutatót tartott.