Ezt ne hagyja ki! Békéscsaba

Az emlékház után a tárlat is újjáéled Rövidesen indul a munka és készül a vadonatúj állandó tárlat a Munkácsy Emlékházban, amely három fő tematika köré épül, és a festőgéniusz személyes tárgyaiból is rengeteget mutat majd be.